MasterChef, giudici senza parole: “Ha colto di sorpresa anche noi” | La new entry promette fuoco e fiamme

Anche i giudici di MasterChef sono rimasti senza parole per una notizia esplosiva sul programma, in quanto quella new entry clamorosa non se l’aspettavano.

A dicembre il grande pubblico è felice per svariati motivi: l’arrivo del Natale, la bellezza di addobbare casa, la scelta del regalo perfetto e, ovviamente, per l’arrivo della nuova edizione di MasterChef.

Puntuale come un orologio svizzero, anche quest’anno i giudici più amati di sempre sono pronti con le loro stelle e la loro tenacia a cimentarsi in questa 14esima edizione, che si prospetta essere ancora più esplosiva delle altre.

I tre Moschettieri sono nuovamente radunati: parliamo di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, la cui bravura non è soltanto in cucina, ma anche davanti alle telecamere, in veste di conduttori.

La prima puntata sta già facendo chiacchierare, eppure neanche i giudici di MasterChef, sapevano di quella notizia bomba sul programma. Ecco chi sarà la new entry che innalzerà ancora di più l’hype tra i partecipanti e tra il pubblico.

Un inizio che è tutto un programma

Il 12 dicembre è iniziata ufficialmente la 14esima edizione di MasterChef. In questa fase, la sfida vera e propria non è ancora iniziata, in quanto i giudici sono impegnati nella fase iniziale, cioè quella delle selezioni. Qui Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, metteranno alla prova gli sfidanti che hanno superato le selezioni iniziali e, prova dopo prova, ci sarà un’ulteriore scrematura, che deciderà i nomi di chi cucinerà ufficialmente dietro gli ormai famosi banconi.

Saranno diverse le novità di quest’anno, ad esempio i concorrenti potranno decidere se, una volta terminato il piatto, andare al passaggio successivo, facendo assaggiare la loro ricetta ai giudici al buio, oppure se attivare l’All In, ottenendo 5 minuti in più, ma giocandosi il tutto in una volta. O dentro o fuori, sarà questa la loro unica possibilità. E non è tutto…

Una new entry inaspettata a MasterChef

La nuova edizione di MaserChef è iniziata, e i fan non vedono l’ora di scoprire i nomi dei concorrenti di quest’anno. Si prospetta una stagione esilarante come sempre, o forse ancora di più, viste le nuove regole e le novità che stanno facendo incuriosire tutti quanti. In merito a questi cambiamenti, perfino i giudici si sono detti sorpresi.

Ecco che cosa ha rivelato Bruno Barbieri: “Abbiamo rivoluzionato quasi tutto, e questo ha colto di sorpresa anche noi giudici, che abbiamo scoperto all’ultimo momento le invenzioni del regolamento…“. Inoltre, i fan non vedono l’ora di vedere la new entry esplosiva che prenderà parte a questa nuova edizione del talent di cucina, cioè Gualtiero Marchesi. Che dire, che la nuova stagione abbia inizio.