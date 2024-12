Canale 5, lo storico show chiude i battenti | Pier Silvio ha deciso, spettatori in un mare di lacrime

Pier Silvio Berlusconi sgancia la bomba assurda su Canale 5. Lo show potrebbe chiudere da un momento all’altro i battenti.

In queste ore è divenuta virale la scelta di Pier Silvio Berlusconi di chiudere uno storico show televisivo. Inutile dire che le sue parole non hanno entusiasmato per niente i telespettatori italiani e qualcuno ha già iniziato a preoccuparsi.

Ma di cosa si tratta? E perché non si sta parlando d’altro? Scopriamolo subito insieme nei paragrafi seguenti.

Pier Silvio Berlusconi è l’attuale manager dell’azienda Mediaset. Quando si tratta di programmi televisivi e del palinsesto è proprio lui che orchestra il tutto, e ogni sua decisione è sacra. In queste ore, l’uomo ha incontrato la stampa, per parlare dell’anno passato, farne un resoconto e rilasciare qualche novità per l’anno nuovo. Tra le tante dichiarazioni compiute, una ha attirato l’attenzione di tutti i telespettatori italiani.

Sembrerebbe infatti che lo storico show non stia raccogliendo abbastanza ascolti e sia finito ormai nel mirino di Pier Silvio Berlusconi.

Striscia la Notizia e il rischio dietro l’angolo

Come riportato da DavideMaggio.it, sembrerebbe che Striscia la Notizia non stia reggendo il divario di share con gli altri programmi televisivi, in particolar modo quello con Affari Tuoi su Rai 1. Pier Silvio Berlusconi non si è nascosto dietro ad un dito ,e ha ammesso davanti alla stampa: “È innegabile che oggi Striscia è in un momento faticoso. Con 37 anni di storia è anche abbastanza normale, succede”. Attualmente, non è ancora stata formulata una scelta definita, ma in futuro potrebbe essere pensata una soluzione alternativa per cercare di aumentare gli ascolti: “Che in futuro ci possano essere anche altri prodotti, un’alternanza di prodotti come avviene nel pre-serale… questo non lo escludo”.

Dopodiché l’uomo ha anche parlato di Antonio Ricci, lo storico autore di Striscia la Notizia.

Il pensiero ad Antonio Ricci

Nonostante questo momento di ‘crisi’, Berlusconi si è comunque mostrato fiducioso e ha espresso un grosso in bocca al lupo ad Antonio Ricci. “Sono fiducioso che lui trovi la strada per tornare a crescere… Onestamente, ad oggi io conto sul lavoro di Antonio Ricci per rialzare almeno di un po’ il divario”. Una dura batosta che ha sicuramente allarmato i fan della trasmissione.

Non ci resta quindi che vedere come andranno le cose e se Striscia la Notizia riuscirà a risollevare di nuovo gli ascolti, tornando così ad essere un’ottima concorrente per Affari Tuoi su Rai 1.