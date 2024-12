Lutto devastante per Gemma Galgani, la perdita dello storico compagno le ha spezzato il cuore: “Sei nell’anima”

Lutto per Gemma Galgani, il cui cuore si è spezzato dopo la perdita dello storico compagno. Ecco che cosa ha rivelato la dama torinese di Uomini e Donne.

Gemma Galgani è uno dei nomi che viene associato maggiormente a Uomini e Donne, in quanto è un personaggio storico dello show amato dal pubblico, tanto quanto Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Ovviamente tra di loro c’è spesso maretta, ma alla fine il successo del dating di Maria De Filippi punta anche sulle tensioni e su quelle litigate epiche di cui ancora si parla tra tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri dei vari troni.

In merito alla dama piemontese, sappiamo tutti quanto il suo percorso nel programma di punta di Queen Mary sia stato molto travagliato nel corso degli anni. Nonostante gli alti e bassi vissuti, l’amore per lei non è ancora arrivato.

Ci sono stati però, nel corso degli anni, alcuni personaggi che hanno fatto sorridere Gemma, per questo non stupisce il fatto che la dama abbia il cuore spezzato dopo la notizia della scomparsa del suo storico compagno. Lutto devastante per lei e per tutto il pubblico di Uomini e Donne.

La crisi interiore di Gemma Galgani

Gemma Galgani ha chiuso definitivamente anche con il cavaliere Fabio. Durante la puntata del 16 dicembre ha infatti ammesso: “Ho avuto davvero un crollo emotivo davvero forte”. Nonostante tutto, Tina Cipollari ha fatto notare come la dama abbia comunque ballato con Maurizio, il quale ha voluto rilasciare la sua versione: “Sono stato io che l’ho invitata a ballare, perché mi è parso di vederla in un momento difficile, e volevo creare un momento di condivisione. Ritengo che sia una donna che ha tra le caratteristiche la sensibilità…”.

Dopo una serie di botta e risposto, la vicenda si è conclusa con Tina e Fabio che sono andati al centro del palco, ballando in sintonia tra le note di “La Isla Bonita”, e Gemma che, di fronte a tale spettacolo, ha dichiarato a Maria: “Che si divertano pure, se la rende così felice“.

Lutto per la dama piemontese

Gemma Galgani ha appreso con shock di un terribile lutto che la coinvolge direttamente e che ha rattristato anche il pubblico di Uomini e Donne, in quanto tutti portavano nel cuore il ricordo del cavaliere Ennio Zingarelli, storico compagno della dama piemontese.

Nonostante la loro storia sia finita senza l’happy ending, la gentilezza e simpatia del cavaliere del Trono Over aveva colpito tutti. Per questo motivo non sorprende lo stato d’animo di Gemma dopo questo notizia: un cuore rotto tra le note di “Sei nell’anima” di Gianna Nannini. Anche noi facciamo le nostre condoglianze alla famiglia per questa grave perdita.