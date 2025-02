Martina De Ioannon travolta dalla previsione bomba: “Corteggerà Gianmarco” | Folle marcia indietro dopo la scelta

Previsione bomba che ha lasciato tutti senza parole. Dopo la scelta di Martina De Ioannon a beneficio di Ciro, veramente corteggerà Gianmarco?

Uomini e Donne come sempre riesce a emozionare il suo grande pubblico, per quelle dinamiche che si creano tra i corteggiati e i corteggiatori che, a prescindere dal trono di riferimento, seguono comunque tutti lo stesso iter.

Molti amori sono sbocciati su quelle poltrone rosse; non tutti sono durati, però, e alcuni protagonisti sono tornati sul trono, nuovamente in cerca dell’anima gemella. Lo stiamo vedendo proprio in questi giorni con Tina Cipollari.

La nota opinionista è stata tronista diversi anni fa, eppure adesso ha deciso di riprovare a cercare una nuova fiamma. Anche perché la prorompente Tina ha già le idee chiare su come dovrebbe essere il “suo lui” ideale. Chissà se riuscirà a fare una scelta in questa edizione o se tenterà anche quelle successive, come la sua acerrima nemica Gemma Galgani…

A ogni modo, qualcuno ha fatto una scelta ben precisa e parliamo di Martina De Ioannon, la quale ha scelto Ciro, eppure una previsione bomba la vede presto con Gianmarco. Veramente ha fatto marcia indietro?

La scelta di Martina De Ioannon

Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, ha scelto la sua anima gemella con cui uscire dal dating di Maria De Filippi, e precisamente Ciro Solimeno, con il quale sta iniziando a conoscersi lontano dalle telecamere. In questo momento gli occhi sono tutti puntati su di loro, visto che l’altro ex pretendente di Martina, Gianmarco Steri, è passato dall’essere corteggiatore a corteggiato, ottenendo anche un notevole riscontro dalle fanciulle italiane.

A ogni modo, la nuova coppia è stata intervistata sia da Silvia Toffanin a Verissimo che direttamente da Witty, ed entrambi gli interlocutori hanno chiesto ai piccioncini come fosse andata la prima notte insieme. Alla fine, entrambi hanno risposto con un bel pollice in su, dichiarandosi soddisfatti della loro scelta di amarsi, anche se, almeno per il momento, la De Ioannon vorrebbe procedere per gradi.

La previsione su Gianmarco

Martina De Ioannon, come dicevamo prima, ha fatto la sua scelta, e da Uomini e Donne è uscita insieme a Ciro Solimeno. Pare che tra i due le cose vadano bene, anche se ci vanno cauti per cercare di conoscersi bene, anche perché l’ex tronista l’ha detto chiaro: “Non voglio ripetere gli errori del passato”. Dopo aver visto la puntata di Verissimo, però, Karina Cascella ha voluto dire la sua in merito alla nuova coppia, come riportano da isaechia.it.

A detta sua, Martina potrebbe tornare indietro sui suoi passi e lasciare Ciro per andare a corteggiare Gianmarco, con il quale avrebbe più feeling. Ecco che cosa ha rivelato: “solo io penso che a breve si lasceranno e lei tornerà a corteggiare Gianmarco (adorerei troppo), perché in realtà voleva lui e non è convinta?”. Che dire, chissà se avrà ragione o meno… Voi che dite?