Angelica Montini a cuore aperto sul futuro: “Sono una cre…” | La fiamma segreta di Fedez ci crede ancora fino in fondo

Ecco che cosa ha rivelato, la presunta fiamma di Fedez, Angelica Montini, sul futuro.

Ormai sono mesi e mesi che, quando sentiamo parlare di Fedez e Chiara Ferragni, non è più per qualche vacanza in famiglia o per qualche momento tenero tutti insieme con i bambini e ancora per i baci romantici in varie locations come facevano agli esordi.

I fan si sono dovuti rassegnare al fatto che “I Ferragnez” non torneranno più, almeno per ora.

Andando avanti con il tempo, però, si stanno scoprendo aneddoti che hanno lasciato i loro seguaci senza parole, in quanto non avrebbero mai pensato a situazioni del genere, anche se spesso vengono smentite da uno dei due ex coniugi o mai confermate.

In questo momento il rapper e l’influencer sono sotto i riflettori, soprattutto in relazione al nome di Angelica Montini. Ecco che cosa ha rivelato la ragazza sul futuro.

Nuove polemiche per Fedez

In queste ore sta succedendo di tutto in merito a Fedez e Chiara Ferragni, in quanto lui è stato accostato al nome di Angelica Montini e lei a quello di Achille Lauro. Dopo le parole di Fabrizio Corona sono iniziati a trapelare fatti inediti, un po’ smentiti e un po’ confermati. Insomma, è difficile stare dietro a questa vicenda.

Attualmente, Fedez ha rilasciato un post social dove smentisce il fatto che il giorno del matrimonio avrebbe avuto un cedimento, meditando di abbandonare Chiara all’altare per correre da colei che viene additata come sua presunta fiamma (o ex fiamma, francamente non si è capito) cioè Angelica. Insomma, è caos, e pare che questa ingarbugliata vicenda sia soltanto all’inizio.

Le parole di Angelica Montini

Ecco che cosa ha rivelato colei che è stata definita la fiamma segreta di Fedez, cioè Angelica Montini. A prescindere da tutta questa vicenda che sta alimentando le pagine patinate del gossip, e di cui ancora non abbiamo certezze, la giovane meneghina avrebbe le idee piuttosto chiare in merito al suo futuro. In particolare, in merito alle sue aspirazioni professionali.

La ragazza è una stilista di 28 anni milanese, e ha lanciato un brand di moda tutto suo, Angelica Montini Studios. In merito al suo lavoro ha rivelato in un video social: “Sono una creativa in costante evoluzione, desiderosa di esprimere la propria identità attraverso capi unici e distintivi. La mia passione per la moda e l’antropologia ha trovato forma nella mia prima collezione, lanciata nel febbraio 2023…”, come riportano anche da biccy.it. Chissà se questa vicenda le regalerà nuovo slancio a livello lavorativo…