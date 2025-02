Fedez, altro che pandoro, ora è il turno del Tortino-gate: ecco chi è Romano Bindi, il suo vero e unico rivale in amore

Dopo il Pandoro-Gate, il nuovo dramma dei Ferragnez ha attirato l’attenzione di tutti quanti. Ma chi è davvero il misterioso tortino?

In queste ore, il nome di Fedez, Chiara Ferragni e l’amante Angelica Montini è apparso ovunque, e non si sta parlando d’altro da giorni. In questa storia, tuttavia, c’è un quarto misterioso protagonista: Romano Bindi, il fidanzato che al tempo stava con l’amante del rapper.

Di lui si sa poco, se non che la sua famiglia ha un’azienda di dessert conosciuta in tutto il mondo. Ma chi è davvero Romano? Scopriamolo subito.

Dopo lo scandalo del Pandoro-Gate, anche quest’anno i Ferragnez hanno fatto parlare moltissimo di sé. La motivazione? Le rivelazioni scioccanti di Fabrizio Corona, rilasciate durante una puntata del suo canale YouTube ‘Falsissimo’. Il paparazzo più discusso d’Italia, con tanto di prove, avrebbe deciso di smascherare l’ex coppia più amata e chiacchierata.

A detta di Corona, tra Chiara e Federico ci sarebbe stato sempre un terzo incomodo: Angelica.

Lo scandalo di cui tutti quanti parlano

Fabrizio Corona ha spiegato dettagliatamente come, pochi mesi prima di fidanzarsi con Chiara, Fedez abbia incontrato Angelica e cominciato una relazione clandestina con lei. Il problema? Questa loro frequentazione sarebbe poi proseguita anche durante il fidanzamento con la Ferragni. Corona ha inoltre rivelato che, poco prima di raggiungere l’altare, il rapper avrebbe chiamato al telefono la giovane amante, dicendosi pronto a lasciare in panne la sposa all’altare e a ricominciare da zero con lei. Una storia che, inutile dirlo, ha sconvolto tutto il mondo e nessuno si sarebbe mai potuto immaginare un retroscena simile.

Oltre a Chiara, anche Angelica aveva un fidanzato proprio in quel periodo, e il suo nome è Romano Bindi.

Chi è Romano Bindi, il ‘tortino’ di cui tutti parlano

Fabrizio Corona ha parlato anche di Romano Bindi, soprannominandolo “Tortino” per la sua azienda di famiglia, specializzata nella creazione e commercializzazione di dessert. Come riportato da Cinemaserietv.it, ‘Romi’ non è una persona qualunque, ma il nipote dei due imprenditori Romano e Rino Bindi, i proprietari della storica azienda fondata da Attilio Bindi. Possiamo quindi affermare che il giovane è nato con la camicia, e Angelica avrebbe scelto un comune operaio, un camionista o una persona ‘umile’, come direbbe Fabrizio Corona. Tempo fa, per giunta, il fratello Giorgio finì al centro di uno scandalo, poiché sarebbe finito con la Cadillac del padre dentro ad una piscina a Forte dei Marmi.

Insomma, la famiglia Bindi è sicuramente molto potente e benestante, ma il ‘povero’ Tortino avrebbe ricevuto un terribile trattamento dalla sua Angelica! Almeno, secondo la campana di Fabrizio Corona…