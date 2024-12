“Toccata sotto…”: molestie al Grande Fratello, l’approccio indesiderato finisce a lacrime e recriminazioni

Caos al Grande Fratello dopo un caso molto grave in merito a una presunta molestia. Cosa succederà durante la prossima puntata?

Il Grande Fratello è attualmente in corso, e stanno succedendo molti fatti in questa edizione che hanno diviso l’opinione pubblica. In molti sui social e in più occasioni hanno richiesto espressamente delle squalifiche o dei provvedimenti immediati.

Le tematiche che sono finite sotto i riflettori sono molteplici: si passa dai classici amori nati al GF, ai vari triangoli, litigi, tradimenti, confessioni e pianti inconsolabili, fino ad arrivare a un presunto caso di molestia che ha lasciato tutti senza parole.

Il pubblico si è diviso: c’è chi sta dalla parte di uno e chi dall’altra. Molti non hanno apprezzato gli atteggiamenti mostrati da alcuni gieffini in merito a questo caso molto grave, per non parlare dell’audio censurato dagli autori mentre nel loft si parlava di questa storia.

Come finirà dunque questo caso, che ha portato recriminazioni dai vari concorrenti? Cerchiamo di capire insieme che cos’è successo.

Una puntata ricca di colpi di scena

Si è da poco conclusa l’ultima puntata del Grande Fratello e sono molteplici i colpi di scena che Alfonso Signorini e colleghi hanno analizzato. Le parole della mamma di Shaila Gatta della settimana scorsa hanno non solo sconvolto la figlia e Lorenzo Spolverato ma anche l’opinione pubblica. C’è chi ha dato ragione alla signora e chi l’ha accusata di essere stata troppo dura.

Ecco perché, come possiamo leggere da larchitetto.it, i colpi di scena nei giorni a venire saranno molteplici. Si parlerà dei nuovi ingressi nella Casa: Eva Grimaldi, Stefania Orlando e Maxime Mbanda. Insomma assisteremo a fuoco e fiamme in studio.

ZEUDI STA PIANGENDO PERCHÈ DICE CHE LELE L’HA TOCCATA SOTTO LE COPERTE E SUBITO PARTE LA CENSURA!!! FOLLIA SONO SENZA PAROLE!! #GrandeFratello pic.twitter.com/nCDEEhXGDA — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 14, 2024

Il caso delicato di molestie

Un altro argomento di cui quasi sicuramente si parlerà ancora sarà sicuramente il caso delle presunte molestie denunciate dall’ex Miss Italia, Zeudi Di Palma, contro Emanuele Fiori, il quale avrebbe dato adito ad atteggiamenti non rispettosi nei suoi confronti sotto le coperte. Nel video che vi abbiamo riportato qui sopra, si capisce che la gieffina starebbe piangendo per quello che le sarebbe capitato.

Come riportato dalla Morlacchi a Calvani: “Dice che Lele l’ha toccata sotto le coperte…“. In seguito gli autori avrebbero censurato il discorso, così come nei giorni a venire. Non ci resta che attendere lo sviluppo delle prossime dinamiche tra i due, specialmente dopo la strigliata di Alfonso Signorini.