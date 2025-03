Maria De Filippi, la denuncia in Tribunale lascia l’amaro in bocca: “Mi perseguitano” | Stop al lavoro in Mediaset

Ecco che cosa ha rivelato il volto noto del piccolo schermo su Maria De Filippi.

Maria De Filippi non ha bisogno di presentazioni, in quanto da decenni intrattiene l’amato pubblico con la sua presenza in Mediaset. Come una sorta di Re Mida, lo share è assicurato con lei, motivo per cui dai piani alti dell’emittente privata se “la tengono stretta”.

I fan l’adorano, e non stupisce quindi che per tutti lei sia Queen Mary, in quanto porta grazia in tutti i programmi che conduce, da Uomini e Donne, ad Amici, a C’è posta per te e così via. E molti, forse, non sarebbero neppure famosi se non fosse stato per lei e per i suoi show.

Per farvi qualche nome, passiamo da Amici con Alessandra Amoroso, Emma Marrone e i The Kolors, fino ad arrivare ai volti, oggi noti, passati prima da Uomini e Donne, come per esempio, Giulia De Lellis, Costantino Vitagliano, Tina Cipollari e molti altri.

Eppure, in un particolare contesto, il dissing con un suo ex pupillo è finito malissimo, tanto che i due sono finiti in Tribunale. Ecco di chi parliamo e che cos’è successo.

Le parole che diedero il via a tutto

Oggi è un noto cantante e personaggio televisivo, il volto noto che non è più in buoni rapporti con Maria De Filippi, pur avendo iniziato la sua carriera nel programma Amici. La diatriba che li ha portati in Tribunale è iniziata con una lettera.

Vi riproponiamo qualche riga presa direttamente da biccy.it: “Abbiate un po’ di dignità e di coerenza, capisco che avere il coraggio di esporsi con veridicità non è da tutti, capisco che basta uno schiocco di dita della De Filippi o di qualcuno dei suoi per ritrovarvi per strada ma non lasciate passare il messaggio che Amici è l’opportunità della vita, che ti cambia la vita per sempre, la scuola dove i tuoi sogni diventano realtà...”. Parole che avrebbero fatto imbufalire Queen Mary.

La rivelazione su Maria De Filippi

A distanza di anni da quella lettera, i rapporti tra Maria De Filippi e Valerio Scanu non si sono ancora appianati. Dopo quelle parole, i due finirono in Tribunale, come dichiarò Scanu in passato: “Se mi è arrivata una denuncia da Maria De Filippi? Sì. E com’è andata a finire? Da un lato bene, perché il caso è stato archiviato e non sono stato riconosciuto colpevole di diffamazione. Dall’altro, meno bene, perché da quel momento dubito che Maria abbia ancora molta simpatia per me…“.

Di recente, l’ex allievo di Amici ha rilasciato una nuova intervista a FanPage, come possiamo leggere da biccy.it, nella quale ha affermato: “La questione della De Filippi per anni mi ha impedito di mettere piede a Mediaset. Tutt’oggi io non posso passare da Cologno Monzese, ovviamente esagero però in sostanza è così. Lasciamo perdere il lato umano, perché a distanza di dieci anni mi spiace quello che è successo, ma sotto il profilo lavorativo mi ha messo i bastoni tra le ruote…“.