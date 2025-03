Totti e Ilary Blasi, il retroscena pazzesco sul divorzio: “Ho ringraziato Francesco” | Così hanno superato la crisi

Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati al centro dell’attenzione mediatica. Questa volta però tra i due non sono volati coltelli.

Come sappiamo ormai tutti quanti, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati da diverso tempo. La coppia storica è stata al centro dell’attenzione mediatica per moltissimo tempo. A mesi e mesi di distanza, i due sono però tornati al centro dei riflettori.

La motivazione? Il nuovo retroscena sul burrascoso divorzio e su come la crisi è stata superata.

Lui il capitano della Roma e maestro di simpatia, lei una bellissima showgirl e conduttrice, Ilary e Francesco hanno fatto sognare per moltissimo tempo gli italiani. Le loro due personalità sembravano incastrarsi alla perfezione l’una con l’altra e, inutile dirlo, l’annuncio del loro divorzio ha sconvolto l’Italia intera. Nonostante ciò, entrambi hanno poi voltato pagina e, attualmente, tra i due non scorre buon sangue.

Dopo la famigerata battaglia legale e la serie Netflix di Ilary, si è tornati a parlare della coppia a mesi di distanza.

Le parole del noto attore sulla coppia

A parlare nuovamente di Ilary e Francesco è stato uno degli attori più amati della nostra Nazione: Claudio Amendola. L’uomo si è lasciato andare ad una lunga intervista per Fanpage.it, prima dell’inizio della seconda stagione de Il Patriarca, dove lui interpreta il ruolo di Nemo Bandera. Dopo il grandissimo successo della prima stagione, Claudio ha raccontato qualcosa in più sul suo personaggio e sulla sua vita privata. Dopo aver parlato di sua madre e su come lo abbia spinto ad intraprendere questa carriera, Amendola ha parlato anche de I Cesaroni e dell’arrivo di una nuova stagione il prossimo anno.

Ma cosa c’entrano Totti e la Blasi con Amendola? Ad un certo punto dell’intervista, l’attore ha voluto omaggiare l’ex coppia così..

La confessione su Ilary Blasi e Francesco Totti

Quando gli è stato chiesto di parlare della sua vita privata e di come ha vissuto la recente separazione da Francesca Neri, Claudio ha risposto così: “L’abbiamo gestita molto bene… Siamo stati anche fortunati, ci siamo separati nello stesso periodo di Totti e Ilary, quindi mi pare che l’attenzione fosse abbastanza spostata, non si sono risparmiati”. Dopodiché, l’attore ha aggiunto divertito: “L’ho ringraziato Francesco, gli ho detto ‘guarda grazie, perché così stanno tutti appresso a voi’…”.

Insomma, tra i due romani c’è stata moltissima solidarietà maschile e questo racconto di Claudio Amendola ha strappato un sorriso a tutti gli italiani. Del resto, non si dice forse: “Mal comune, mezzo gaudio?“.