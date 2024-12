Maria De Filippi imbestialita a Uomini e Donne, stavolta ha sorpassato i limiti della decenza | Lacrime e strilli in studio

Maria De Filippi è furiosa a Uomini e Donne, lacrime in studio, ha passato il limite e questa decisione ha dovuto prenderla.

Uomini e Donne ci ha abituato a colpi di scena improvvisi che hanno lasciato spesso i telespettatori senza parole, in quanto non sempre i fatti principali ruotano attorno ai due protagonisti che stanno cercando di conoscersi meglio.

I litigi sono all’ordine del giorno, sia tra tronisti e corteggiatori che tra dame e cavalieri, per non parlare di quelli tra il parterre e gli opinionisti. Alcuni di questi vengono ancora ricordati, ad esempio il tafferuglio scoppiato tra Ida Platano e i suoi ex pretendenti.

Di certo, vedere una tronista senza pretendenti è un fatto che ha lasciato abbastanza interdetti tutti. Diciamo però che il fatto emerso nelle ultime ore, di cui vi parleremo a breve, ha riportato comunque alla mente quello che successe a Ida e Mario.

Stavolta, però, una Maria De Filippi così arrabbiata non l’avevamo ancora vista. Abbiamo così assistito a lacrime in studio, in quanto il limite a Uomini e Donne è stato ampiamente superato.

Le regole di Uomini e Donne

Maria De Filippi ha sempre cercato di condurre il suo programma dando la libertà a tutti di conoscersi e di farsi le domande che più servivano per scoprirsi a vicenda. Un po’ come una grande mamma televisiva, la conduttrice ha sempre lasciato molta autonomia, ma fino ad un certo punto, ovviamente, in quanto le regole vanno sempre rispettate.

D’altronde, Maria è raro vederla arrabbiata, ma quando lo fa se la ricordano tutti e spesso ancora ne parlano, come quando ha perso la pazienza a Uomini e Donne, ma anche ad Amici. In questo particolare scenario, c’è stato un caos mediatico senza precedenti, che sta facendo il giro del web. Vi diciamo solo che un’ex corteggiatrice ha risposto a questa storia postando la foto di un enorme pagliaccio con questa scritta: “Va bene che ti senti importante, ma addirittura far fare una gigantografia che ti rappresenta, mi sembra esagerato”.

Caos da Maria De Filippi

È caos a Uomini e Donne, dopo che Lorenzo Pugnaloni ha rilasciato quell’anticipazione che ha lasciato il pubblico senza parole. Maria De Filippi è furiosa e ha dovuto prendere una decisione drastica. Cos’è successo, vi starete chiedendo? In pratica, Maria è venuta a conoscenza che l’ex tronista (a questo punto) Michele Longobardi, oltre ad aver creato dei profili fake sui social per chattare di nascosto con le sue corteggiatrici, avrebbe intrattenuto con un’altra donna una conoscenza, in parallelo al dating show.

È importante ricordare che le regole di Maria sono molto chiare: chi cerca l’anima gemella nel suo programma non può assolutamente frequentare altre ragazze al di fuori dello show. L’abbiamo visto con Mario Cusitore, in seguito con Alessio Pecorelli e adesso con Michele Longobardi: la punizione, quando succedono questi fatti è solo una, cioè l’uscita dal programma Mediaset. Longobardi tra le lacrime ha infine lasciato lo show e in molti si sono chiesti cosa succederà nelle prossime puntate…