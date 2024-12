Ballando con le Stelle, Mariotto torna in studio ma “è al capolinea” | Cosa accadrà nella prossima edizione

Guillermo Mariotto è tornato nello studio di Ballando con le Stelle, ma i pareri sono contrastanti. Cosa succederà durante la prossima edizione?

Questa edizione di Ballando con le Stelle resterà nella storia, ma non tanto per la bravura del cast, ballerini e vip selezionati, ma per i vari scandali scoppiati tra una puntata e l’altra.

Realmente abbiamo visto e stiamo vedendo di tutto, e sicuramente il primo licenziamento nella storia del noto talent ai danni di un ballerino è l’episodio cardine che sta facendo ancora chiacchierare.

Angelo Madonia, infatti, non fa più parte del cast dello show. I motivi che l’hanno fatto finire al centro della polemica sono molteplici: le scaramucce con la giuria, il suo rapporto con Federica Pellegrini e, ultimo ma non meno importante, il suo rapporto con Sonia Bruganelli.

Inoltre, non si placano le polemiche in merito al ritorno di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. Cosa accadrà il prossimo anno?

Il caso di Guillermo Mariotto

Adesso a finire sotto i riflettori c’è Guillermo Mariotto, il quale, dopo aver abbandonato la diretta del talent di Milly Carlucci improvvisamente, ha scatenato le ire funeste del grande pubblico. Dopo giorni di silenzio, di persona e anche sui social, culminato in un Tapiro finito per terra, il giudice è stato travolto anche da altre due polemiche.

La prima, riguarda il presunto caso di molestie ai danni di un ballerino dello show, e la seconda riguarda una presunta frase riportata da Striscia la Notizia che il giudice avrebbe proferito dietro le quinte: “Che Figlia de ’na migno**a”, mentre Milly spiegava il motivo del suo abbandono. A chi fosse rivolta questa frase non è ancora chiaro. Quel che è certo, però, è che dopo il rientro di Mariotto in giuria sui social è scoppiato il caos.

Fermo restando che tra un anno il pubblico si sarà dimenticato tutto e verranno riconfermati, ma ormai è chiaro che questa giuria è arrivata al capolinea. Anzi sono già al deposito.#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/J9LfjzvTSM — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 14, 2024

Le polemiche sulla giuria di Ballando con le Stelle

Dopo il caos scoppiato attorno al personaggio di Guillermo Mariotto, il giurato ha fatto mea culpa con un video mandato in onda da Milly Carlucci durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Qui il noto personaggio ha chiesto scusa, e ha spiegato: “Mi sono sentito male per tutto lo stress. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili…”. Seppur con un cartellino giallo e con la richiesta di Milly di proseguire il suo lavoro in modo serio, Mariotto è tornato ufficialmente al lavoro.

Dopo questo rientro, sui social è esplosa una polemica ancora in corso, in quanto molti non sono felici del suo ritorno, paragonando anche il suo caso con quello di Madonia. A ogni modo, anche da Cinguetterai hanno voluto rilasciare la propria opinione: “Fermo restando che tra un anno il pubblico si sarà dimenticato tutto e verranno riconfermati, ma ormai è chiaro che questa giuria è arrivata al capolinea. Anzi sono già al deposito“. Cosa succederà il prossimo anno per quanto riguarda la giuria di Ballando con le Stelle?