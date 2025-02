Maria De Filippi con le spalle al muro dopo il provvedimento urgente di Mediaset | Ufficiale: sospesa la messa in onda

In arrivo una mazzata per la queen della televisione, Maria De Filippi. La sua famosissima trasmissione verrà presto sospesa.

In queste ore, la conduttrice Maria De Filippi è finita al centro dell’attenzione. La motivazione? Il provvedimento da parte del ‘capo supremo’ Mediaset, che ha deciso di mettere da parte una sua famosissima trasmissione. Inutile dire che la notizia ha lasciato senza parole i telespettatori italiani.

Ma ecco nel dettaglio di quale programma si tratta e perché Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso questa decisione.

Come ben sappiamo, Maria De Filippi è uno dei pilastri della televisione italiana. Con le sue trasmissioni, la donna continua ancora oggi a registrare numeri di ascolto e di share incredibili. Amici, C’è posta per te e Uomini & Donne sono solamente alcuni dei programmi più amati dal pubblico. Insomma, di una cosa possiamo stare tranquilli: quando si tratta di Maria De Filippi, Pier Silvio Berlusconi va sempre sul sicuro.

Eppure, proprio in queste ore, la decisione Mediaset ha sorpreso tutti gli italiani. Ma ecco di cosa si tratta.

Le novità durante il mese di febbraio

Come riportato da Isa&Chia, il palinsesto televisivo italiano subirà dei cambiamenti nelle prossime settimane. La motivazione? Il tanto atteso Festival di Sanremo 2025. I telespettatori italiani non stanno aspettando altro, e la nuova conduzione di Carlo Conti sta già incuriosendo molti aficionados della kermesse. Tra pochi giorni, i 29 artisti scelti dal direttore artistico gareggeranno per ottenere il premio più atteso dai cantanti del Belpaese. Riuscirà Carlo Conti a competere con i memorabili ascolti di Amadeus? Staremo a vedere. A doversi preoccupare sarà sicuramente Mediaset che, in quei giorni, potrebbe subire un calo di ascolti non indifferente.

Proprio per questo, Pier Silvio avrebbe deciso di congelare in quei giorni alcune trasmissioni. Ecco quali.

Il palinsesto contro Sanremo 2025

Mediaset ha deciso di sospendere durante la settimana sanremese C’è posta per te di Maria De Filippi, per evitare che ci sia un calo drastico di ascolti. Il programma per quei giorni sarà piuttosto: nella serata di martedì verrà mandato in onda il film Benvenuti al Sud, mentre mercoledì Benvenuti al nord. Giovedì sera, invece, continuerà ad andare regolarmente in onda il Grande Fratello con Alfonso Signorini. Venerdì sera, verrà proposta la commedia Tutti a Bordo e sabato sera il film Quasi Amici, anziché C’è posta per te.

Insomma, per quella settimana Maria De Filippi avrà uno spazio in meno in televisione e la notizia non ha entusiasmato i suoi fedelissimi.