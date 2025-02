Due di picche alluncinante ad Affari Tuoi, lontano dalle telecamere si consuma il dramma: “Mi ha spezzato il cuore”

Ecco che cos’è successo lontano dalle telecamere del noto programma di punta della Rai. Ha preso proprio quel che si dice un due di picche ad Affari Tuoi.

Affari Tuoi è uno dei programmi più seguiti di sempre per quanto riguarda il palinsesto della Rai, in quanto i pacchi e il Dottore sono argomenti che il grande pubblico affronta di sovente anche in rete. I conduttori che hanno diretto il gioco peraltro, sono sempre stati molto omaggiati dallo share nazionale.

Stefano De Martino, attuale presentatore dopo l’addio di Amadeus, ha saputo raccogliere il suo testimone in maniera eccelsa, con uno stile tutto suo. Sempre molto diplomatico e professionale, l’ex marito di Belen Rodriguez è anche molto simpatico, e parteggia sempre per i concorrenti.

Ogni puntata regala emozioni ma anche tante risate, ed è per questo motivo che mamma Rai spadroneggia spesso in merito agli ascolti nella fascia preserale di programmazione. Nessuno del grande pubblico dimentica infatti di sintonizzarsi sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Tra una risata e l’altra, però, non è passato inosservato uno sfogo in merito a quel due di picche davvero inaspettato. Ad Affari Tuoi è successo anche questo lontano dalle telecamere, ecco di cosa stiamo parlando.

La preoccupazione di Stefano De Martino

Ad Affari Tuoi c’è chi riceve quel tanto chiacchierato due di picche di cui vi parleremo a breve, e nel mentre c’è chi invece si diverte sulla neve in Svizzera con la persona più importante della sua vita.

Stefano preferisce infatti fare gli straordinari al lavoro pur di ritagliarsi dei week end e dei momenti “padre-figlio” insieme a Santiago, con il quale è intenzionato a creare più ricordi possibili. Li abbiamo visti sulla neve, nel deserto, divertirsi all’aria aperta e altro ancora. Ma allora, cosa c’entra il conduttore con il succitato due di picche?

Il due di picche e la confessione social

Tornando al discorso di apertura, se Stefano De Martino attualmente ama vivere il suo tempo libero soltanto con Santiago, chi è che ha ricevuto un due di picche clamoroso lontano dalle telecamere di Affari Tuoi? Come riportano da Novella 2000, è stato il celebre e simpatico volto della trasmissione Thanat Pagliani.

Ecco che cosa ha rivelato in merito a Valentina: “Neanche mi ha ricambiato il follow o mi ha scritto per un semplice saluto. Capisco che era già impegnata, ma almeno poteva nascere un’amicizia con tutte le poesie che le ho dedicato…”. Ha poi confermato di avere comunque già diversi interessi all’interno dello show di De Martino, anche se spera sinceramente che non finiscano tutti come con la sua ultima frequentazione: “Mi ha spezzato il cuore quando mi ha risposto dopo cinque giorni al mio messaggio. Avevamo molti interessi in comune, ora non sono legato sentimentalmente a nessuno…”.