Imbarazzo totale per Massimiliano Ossini, la battutaccia volgare sui genitali è da bollino rosso | È successo in diretta

Imbarazzo totale in diretta per Massimiliano Ossini, il quale la battuta sui genitali veramente non se l’aspettava. Ecco che cos’è successo.

Massimiliano Ossini è uno dei volti celebri di mamma Rai, in quanto il conduttore e scrittore ha presentato molti programmi dell’emittente statale, ma sicuramente ultimamente è con Unomattina che ha conquistato il grande pubblico.

I suoi fedeli fan, infatti, lo seguono ovunque, sia nel noto programma d’intrattenimento che sui social. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle, poi, rivelato nuove sfaccettature sulla vita del conduttore finora tenute nascoste.

Anche perché lo sappiamo, Massimiliano è molto professionale nel suo lavoro, ma è anche molto riservato circa la sua vita familiare. Per questo il pubblico ha apprezzato il suo racconto in merito ai problemi di balbuzie che ha avuto da bambino.

Proprio perché ha un seguito molto importante, a nessuno è sfuggita quella battuta sui genitali, considerata da molti come volgare, che ha imbarazzato anche Massimiliano. Ecco a cosa ci riferiamo.

Le parole di Massimiliano Ossini

Massimiliano Ossini nel corso della sua vita ha provato molti sentimenti contrastanti: dalla gioia di aver trovato un lavoro che gli sta dando molte soddisfazioni (o a quella provata quando è riuscito a creare una famiglia insieme a sua moglie Laura Gabrielli, mamma dei suoi tre figli), per poi passare all’imbarazzo per la situazione successa, e che vi riporteremo a breve.

Ma ha provato anche il sentimento della paura nel 2008, quando nello stesso giorno in cui sua moglie scoprì di essere incinta, le fu diagnosticato anche un tumore alla tiroide. Come aveva rivelato al Corriere della Sera: “Lì ti cade il mondo addosso. Vedevo il baratro, il buio, tutto negativo e al tempo stesso ho visto la sua forza. Quell’episodio, senza dubbio, ci ha però segnati…”, ammettendo quanto sia importante “vivere e non sopravvivere, perché nessuno sa quello che succederà domani”.

L’imbarazzo di Massimiliano in diretta

Tornando al sentimento dell’imbarazzo, Massimiliano Ossini l’ha provato in diretta a Unomattina qualche giorno fa, dopo quella battuta sui genitali da bollino rosso che ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi l’ha definita volgare e chi invece l’ha presa sul ridere.

A ogni modo, per chi si stesse chiedendo cosa sia capitato, durante l’intervista all’immunologo Claudio Franceschi, il quale stava spiegando che ogni organo avrebbe una sua data di scadenza, Ossini – molto interessato all’argomento – ha chiesto al professionista: “Quindi ad esempio io che organo potrei avere più vecchio?”. In maniera molto spontanea e verace, Franceschi ha risposto: “Speriamo non l’uccello!“, lasciando basito Massimiliano. Vi riportiamo il video del momento cruciale, diventato virale sui social.