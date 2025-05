Maria De Filippi accoltellata dal suo ex pupillo, dopo il passaggio in RAI demolisce Amici: “Sono tutti in playback”

Uno degli ex pupilli di Maria De Filippi si è rivoltato contro il talent show di Amici. Le sue parole hanno sorpreso tutti i fan.

In queste ore, Maria De Filippi e il suo programma Amici sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. Le parole dell’ex allievo della scuola e i retroscena raccontati hanno infatti lasciato senza parole i fan del talent show.

Inutile dire che la conduttrice deve esserci rimasta parecchio male, visto anche che si trattava di uno dei suoi ‘prediletti’!

Ormai si sa, quando si tratta di scovare i migliori talenti della nostra Nazione, Maria De Filippi è una vera maestra! Con la sua trasmissione Amici, la donna ha permesso a decine e decine di cantanti o ballerini di raggiungere il successo. La conduttrice ha poi sempre avuto i suoi ‘pupilli’, come Elena Da Mario, Stefano De Martino o Giulia Stabile, ai quali ha poi proposto di diventare dei professionisti della scuola più seguita d’Italia.

E uno di questi, proprio in queste ore, ha deciso di smascherare la trasmissione con un dietro le quinte inaspettato.

La confessione dell’ex allievo della scuola

I più appassionati di Amici si ricorderanno alla perfezione di Valerio Scanu, un cantante talentuoso che ha poi anche vinto il Festival di Sanremo. Ospite di una puntata del podcast BerAlive, il ragazzo ha deciso di lanciare una forte critica ai talent show. A detta di Valerio, infatti, la tecnica della post-produzione, imposta ai cantanti, sarebbe una vera e propria rovina per la categoria: “Tutti i programmi che noi sentiamo live sono tutti post- prodotti, che io entrerei in tv e li prenderei a capocciate!”

Dopodiché, Scanu ha parlato anche di un aspetto che non viene mai sottolineato ai telespettatori…

Il retroscena sul playback ad Amici

Nonostante Valerio non abbia mai nominato la trasmissione, è comunque evidente che stesse parlando di Amici quando ha detto: “Adesso non citiamo i programmi, perché in Rai non è successa sta cosa, ma non diciamo dove è successa!”. Alla fine del suo discorso, il cantante ha poi aggiunto divertito: “E spesso sono in playback”. Inutile dire che questa confessione è immediatamente divenuta virale sui social, e qualcuno si è cominciato a domandare se si tratti di una notizia fondata.

Fatto sta che Valerio Scanu ha lanciato una bomba contro Maria De Filippi e la sua trasmissione, difendendo piuttosto la diretta concorrente di Mediaset: la Rai!