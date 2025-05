Barbara D’Urso, altro che caffeucci , spacchi e tacchi alti: la sua casa extra-lusso rivela il suo feticcio baby

Dove vive Barbara D’Urso? La sua casa rappresenta al meglio il suo lato un po’ da ‘bambina’, in contrasto con quello che mostra in tv!

Barbara D’Urso è una delle icone per eccellenza della televisione italiana. Con i suoi tacchi a spillo, lo spacco e i suoi caffeucci, è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani. Ma dove vive questa diva del piccolo schermo?

Un dettaglio della sua abitazione è decisamente in contrasto con il suo aspetto fisico, e fa emergere un lato più ‘bambinesco’ della conduttrice.

Dopo aver vissuto per moltissimi anni a Milano (città che l’ha ospitata anche per questioni lavorative), la conduttrice aveva deciso di volare direttamente a Londra. Nonostante ciò, la sua permanenza nella capitale britannica è durata solo qualche mese e Barbara ha deciso di tornare nuovamente nella sua madrepatria. Mentre sta attendendo di trasferirsi in una meta ‘misteriosa’, la D’Urso è tornata nella città lombarda.

Se anche tu ti stavi chiedendo come fosse l’appartamento in cui passa le sue giornate la conduttrice, eccoti alcune immagini esclusive.

Il mix perfetto tra eleganza e creatività

La mitica conduttrice ha deciso di optare per un appartamento fuori dal centro di Milano, precisamente a Cologno Monzese, vicino agli studi Mediaset in cui ha lavorato per diversi anni. Nonostante la donna non abbia mai fatto un home tour, ha condiviso spesso sui social alcune immagini degli interni di casa sua. Da esse è possibile notare come Barbara abbia optato principalmente per dei colori neutri, molto simili allo stile scandivano e a contrasto con il verde della natura tutt’attorno. La bellissima casa è decisamente luminosa, e la donna ha optato per un parquet chiaro come pavimentazione.

Tuttavia, la parola d’ordine della sua abitazione non è solamente eleganza, ma anche creatività!

I peluche in giro per casa

Tra i mobili di design, i lampadari di cristallo, le scale a chiocciola e i bellissimi divani chiari, emergono decine e decine di peluches! Barbara ha infatti il cuore di una bambina, e queste note di tenerezza sono presenti in ogni ambiente della sua casa (e donano anche un tocco pop agli spazi). Questi bellissimi pupazzi sono per caso dei regali dei suoi fan che ha deciso di conservare in alcune mensole e librerie? In questo caso, e si tratta senza dubbio di una cosa dolcissima!

Insomma, dietro alla sua immagine da vera diva, si nasconde una bambina che vorrebbe ancora giocare con i suoi peluche!