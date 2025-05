Gerry Scotti nella bufera per la rispostaccia ai fan | Il video scatena un vespaio: “Non immaginate che persona è”

Gerry Scotti e l’ondata d’odio senza precedenti. Il conduttore ha fatto arrabbiare molti con la sua risposta…

Il conduttore Gerry Scotti, proprio in queste ore, è finito al centro dell’attenzione mediatica a seguito di un video pubblicato sui social. Dalle immagini, è emerso un lato della sua personalità che in pochi si sarebbero potuti immaginare.

Inutile dire che non sono mancate le critiche e in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro.

Gerry Scotti si sa, è un simpaticone per natura e la sua estrema solarità lo ha reso uno dei conduttori più amati della televisione italiana! Eppure, nelle ultime ore, sta circolando in rete un video dell’uomo, in cui non c’è il suo solito sorriso e la sua allegria. Dalle immagini, piuttosto, è possibile vedere un lato del suo carattere più ‘nascosto’, e che i fan non si sarebbero mai potuti immaginare.

Ma cosa è accaduto? E perché qualcuno ha sostenuto che sia stato antipatico con i suoi fan? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

Il video divenuto virale sui social

Su TikTok è divenuto immediatamente virale un video di Gerry Scotti dietro alle quinte di Striscia la Notizia. Tra una pausa e un’altra, il conduttore televisivo si è avvicinato al pubblico in studio, per scattare qualche foto assieme ai fan e firmare gli autografi. Ad un certo punto, però, quando una donna gli ha chiesto di salutare suo figlio di 8 anni, Gerry le ha dato una rispostaccia che ha fatto rabbrividire i fan: “Però sbrigati, come si chiama?” Quando poi è stato caricato il video di questo momento, non sono mancati i commenti negativi della rete.

A detta di molti, infatti, la simpatia e la gentilezza mostrate in televisione sarebbero solamente una copertura.

I commenti negativi contro Gerry Scotti

La rispostaccia di Gerry ha fatto partire un’ondata d’odio senza precedenti, e qualcuno ha scritto: “Un ragazzo che lavorò con lui, me lo disse che era così”, e un altro utente ha aggiunto: “Non immaginate che persona è, direi l’opposto di quello che si vede in tv”. Qualcuno ha poi scritto di essere rimasto malissimo per questa sua frase: “Che delusione! Pensavo fosse autentico con i suoi momenti di commozione”. Un altro internauta ha infine spiegato di conoscerlo da molto tempo, visto che abitava nel suo stesso paesino, e che non sono una novità questi modi sgarbati. Bisogna però anche dire che la risposta sgarbata potrebbe esser stata sollecitata dai tempi brevi televisivi di pausa prima di cominciare la puntata, e che magari il conduttore era un po’ di fretta.

Fatto sta che si è trattata di una figura barbina e Gerry Scotti ha lasciato di sasso migliaia e migliaia di italiani.