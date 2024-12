Mare Fuori, nel 2025 Rosa Ricci cambia faccia: altro che vendetta, nella prossima edizione la vedremo così

Nel 2025 vedrete un altro volto di Rosa Ricci di Mare Fuori, la quale non penserà alla vendetta, ma la vedrete così nella prossima edizione.

Mare Fuori è una delle serie televisive italiane, più amate e seguite degli ultimi anni. La storia, liberamente ispirata al carcere di Nisida, racconta le vicende di un gruppo di giovani detenuti in un immaginario penitenziario di Napoli.

In queste 4 stagioni che sono andate finora in onda, il grande pubblico si è affezionato ai vari personaggi, anche se in alcuni casi ha dovuto dire addio a molti protagonisti che sono ormai entrati nel cuore dei fan, e dando il benvenuto anche a nuovi membri del cast.

L’onda di Mare Fuori sta raggiungendo attualmente i massimi livelli, motivo per cui, oltre alla fiction, abbiamo visto anche un musical dal titolo omonimo, diretto da Alessandro Siani, nel cui cast hanno preso parte diversi volti noti già visti nella fiction della Rai.

In merito proprio ad uno dei personaggi più amati della storia, ovvero Rosa Ricci, i fan dovranno prepararsi a un nuovo colpo di scena. Dal 2025 la vedranno in una modalità differente da quella finora vista in tv, altro che vendetta.

Novità in vista per la fiction Mare Fuori dal 2025

La quarta stagione di Mare Fuori si è conclusa da pochi mesi, lasciando l’amaro in bocca ai fan da diversi punti di vista. Alcuni nodi giunti al pettine sono stati sciolti, mentre altri sono terminati con un vero colpo di scena. Per questo motivo, il grande pubblico non vede l’ora di vedere cosa succederà nella prossima stagione, la quale promette delle risposte, degli addii e anche dei nuovi ingressi, che daranno vita a una sorta di reboot, come ha rivelato Roberto Sessa:

“La storia ci dà la possibilità di introdurre diversi nuovi personaggi che diventeranno, insieme ai protagonisti già affermati, le icone delle prossime stagioni…”. Questa quinta stagione si concentrerà maggiormente, come leggiamo su dilei.it, sulla ricerca del colpevole per la presunta morte di Edoardo e sulla vendetta di Rosa Ricci dopo la morte del padre. Eppure, per questo ultimo personaggio le cose potrebbero essere più complesse di quello che si potrebbe pensare.

Mare Fuori 2025: novità per Rosa Ricci

Rosa Ricci, interpretata dalla bella e brava Maria Esposito, cambierà faccia per il nuovo anno, in quanto la vedremo in una modalità meno rancorosa e vendicativa (forse). Come mai vi starete chiedendo? Semplice, perché nel 2025, la vedremo non solo nella fiction, ma anche in un film prequel a lei dedicato.

Si intitolerà, Io sono Rosa Ricci, e sarà incentrato sulla vita della giovane protagonista prima del carcere e della conseguente vita criminale che ha scelto di perseguire. Sarà interessante vedere in parallelo questo personaggio sia nella versione del prima che del dopo, scoprendo così gli eventi che l’hanno resa la Rosa di oggi.