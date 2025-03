Mara Venier straziata dalla malattia, le condizioni del marito Nicola preoccupano tutti: “Si sta curando…” | Come sta davvero

Mara Venier e lo straziante annuncio sulla malattia del marito. È stata costretta a spostarsi dalla sua città per amore.

La conduttrice Mara Venier è recentemente finita al centro dell’attenzione mediatica, e per un motivo ben preciso: la malattia del marito Nicola. La donna, viste le condizioni della sua dolce metà, ha infatti deciso di spostarsi definitamente dalla Capitale.

Ecco però nel dettaglio cosa sta accadendo nella vita della conduttrice e come sta davvero il compagno Nicola Carraro.

Mara Venier è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate del palinsesto televisivo italiano. Il suo appuntamento settimanale Domenica In è tra i più seguiti e apprezzati. Eppure, nonostante la sua carriera stia proseguendo a gonfie vele (visto anche il suo recente ruolo nel film Diamanti), la sua vita privata ha imboccato una china amara. Il compagno di vita Nicola Carraro, infatti, sta passando un momento difficile.

La conduttrice ha deciso quindi di prendere una decisione per amore, una scelta che apporterà alla sua routine un cambiamento non indifferente.

L’annuncio ufficiale di Mara Venier

Durante una recente intervista con Gente, Mara Venier ha parlato degli ultimi mesi, e dei vari ostacoli che si è trovata a dover superare. Tra questi, il grave problema all’occhio: “Vedevo male, annebbiato e una sera, davanti alla tv, mi sono accorta di vedere solo da una parte. Ho avuto un’emorragia alla retina causata da una patologia..” Dopodiché, la conduttrice ha raccontato di essersi sottoposta a sette interventi d’urgenza, e che la cura non è ancora stata completata al 100%. Oltre a questo difficile momento, Mara ha rivelato di essere pronta ad un incredibile cambiamento: si trasferirà a Milano e dirà addio alla Capitale.

Dopo 50 anni vissuti a Roma, la conduttrice ha spiegato che si tratta di una scelta necessaria.

Il trasferimento a Milano per amore

Mara Venier ha spiegato che, da adesso in poi, farà la pendolare, e passerà sia del tempo a Roma, la sua città, che a Milano per stare al fianco del marito Nicola. “A Milano c’è mio marito Nicola, che in questo momento non è in gran forma e si sta curando.. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella Capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicini”. Un 2025 sicuramente molto movimentato che, tuttavia, Mara Venier non ha paura di affrontare al meglio.

D’altronde si sa, quando si tratta d’amore non c’è distanza che regga e la conduttrice, per il suo Nicola, farebbe questo e altro!