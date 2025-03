Bufera su Alfonso Signorini, le nuove rivelazioni sul televoto distruggono il palchetto: “Sta uscendo la verità”

Sono state rilasciate nuove indiscrezioni sul televoto del Grande Fratello che hanno acceso rinnovate polemiche sul reality di Alfonso Signorini.

Questa edizione del Grande Fratello, considerata per certi aspetti lunga e contorta, sta per giungere alla fine, in quanto il 31 marzo sapremo chi sarà il vincitore durante la finalissima. Per ora, di certo sappiamo che ci saranno Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

Per tutti gli altri invece, sarà uno scontro fino alla fine. In realtà, questa tensione la stiamo percependo da settimane ormai, con gli animi sempre più accesi, e stanno prendendo piede svariate dinamiche che molti non avrebbero mai potuto ipotizzare.

Sicuramente un’edizione che non ha raggiunto lo share sperato, ma che ha comunque ottenuto visibilità, visto che in rete sono molti i followers che ne parlano, creano meme e addirittura ipotizzando chi possa essere o meno il vincitore. Ci sono già dei pronostici, ma lo sappiamo: fino alla fine il gioco può sempre cambiare.

Soprattutto dopo le indiscrezioni rivelate in merito al televoto, che fanno finire nuovamente al centro delle polemiche il Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Due coppie completamente agli antipodi nello show di Signorini

Stanno succedendo veramente molti fatti che animano la rete da diversi giorni ormai: passiamo dal presunto sputo in faccia di Zeudi a Helena ai battibecchi tra Alfonso e Beatrice in diretta, fino al rapporto travagliato tra Tommaso e Mariavittoria sancito con quel bacio chiarificatore prima dell’eliminazione di lui. Ma i quattro nomi sicuramente più chiacchierati sono quelli di Lorenzo con Shaila e Javier con Helena.

I primi sono giunti, almeno per ora, al capolinea, e nonostante quel grande amore che hanno ostentato per mesi, sembra tutto svanito nel nulla, in quanto entrambi si attaccano con frecciate al veleno. Se tra di loro dunque ormai volano stracci, tra la seconda coppia, dopo una prima esitazione da parte di Javier nei confronti di Helena, sembra tornato il sole. Non si sa dunque cosa succederà da adesso in poi, in quanto la finale è ormai sempre più vicina.

ecco come fanno gli autori mandare avanti chi vogliono loro, oltre truccare i televoti hanno anche questo metodo. avro fatto una serie di post dove ho detto in tutti i modi che in questa edizione non ce niente di vero e per fortuna sta uscendo la verita #GRANDEFRATELLO pic.twitter.com/ug6TIDsqxC — GRANDE FRATELLO 2024 – FANPAGE (@gf_24_fp) March 17, 2025

Bufera sul Grande Fratello dopo le rivelazioni sul televoto

Oltre a tutte queste dinamiche che stanno agitando la rete, è bufera sul Grande Fratello di Alfonso Signorini dopo le indiscrezioni divulgate dall’autore televisivo e giornalista Gabriele Parpiglia, il quale ha spiegato l’importanza di impostare un timer durante il televoto, in modo da rendere questo momento trasparente al grande pubblico. Ma dato che questo dispositivo non è previsto nel regolamento, secondo quanto ha rivelato il giornalista, il televoto potrebbe essere stoppato nel momento in cui il finalista più gettonato dagli autori risulta in vantaggio rispetto al rivale.

A corredo del video social che vi abbiamo riportato qui in alto, l’account X di GRANDE FRATELLO 2024 – FANPAGE ha scritto: “Ecco come fanno gli autori a mandare avanti chi vogliono loro, oltre truccare i televoti hanno anche questo metodo. (…) In questa edizione non c’è niente di vero e per fortuna sta uscendo la verità“. In attesa di conferme in merito, voi cosa ne pensate?