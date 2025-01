Lutto straziante per Kate Middleton, dopo l’ultimo abbraccio l’ha perduta a soli 17 anni | Il tumore ha avuto la meglio

Terribile scomparsa per Kate Middleton. La ragazza aveva solamente 17 anni e un tumore l’ha portata via dopo una lunga lotta.

Dopo un anno molto difficile per Kate Middleton, le brutte notizie non sono ancora terminate. La principessa, proprio in questi giorni, ha dovuto vivere un terribile lutto. La giovane diciassettenne è venuta a mancare per colpa di un tumore e la notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo.

Ma ecco di chi si tratta e perché Kate ha sofferto moltissimo per questa scomparsa improvvisa.

Il 2024 non ha portato sicuramente belle notizie per la principessa del Galles, Kate Middleton. La donna ha avuto a che fare con una brutta malattia all’addome, la quale l’ha portata ad allontanarsi dai riflettori e a sottoporsi a una lunga cura. Quando la principessa fece poi la sua prima apparizione dopo settimane di silenzio, fu immediatamente chiaro dal suo aspetto fisico quanto stesse combattendo.

Nonostante al momento le cose sembrino essere migliorate, Kate ha ricevuto l’ennesima batosta proprio in queste settimane.

La triste scomparsa della diciassettenne

Come riportato da Il Messaggero, purtroppo in questi giorni è venuta a mancare una giovane fotografa di nome Liz Hatton, a seguito di una lunga battaglia contro un raro e aggressivo tumore. La sua bellissima storia aveva ispirato moltissime persone, tra cui la stessa principessa del Galles. Kate Middleton aveva spesso incontrato la giovane, incoraggiandola poi a seguire i suoi sogni fotografici e a non smettere di combattere mai. La notizia del suo decesso è stata confermata dalla madre che, proprio in questi giorni, ha voluto ricordare la forza della figlia fino al suo ultimo respiro.

La fotografia era sicuramente la sua passione più grande, e la sua bravura era evidente a tutti quanti.

Il suo sogno di diventare fotografa

La diciassettenne era una vera e propria promessa della fotografia. Originaria di Harrogate, nel North Yorkshire, Liz aveva raggiunto la popolarità per la sua passione e il suo talento. Il suo primo incontro con Kate Middleton avvenne lo scorso ottobre al Castello di Windsor, un evento che fece emozionare il mondo intero. Le immagini del loro abbraccio divennero immediatamente virali, e segnarono un capitolo fondamentale per la vita della giovane. Purtroppo, però, Liz era stata colpita da una rara forma di cancro: il tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde, diagnosticatole nel 2023. Questo non ha impedito comunque a Liz di perseguire i suoi sogni fino all’ultimo momento della sua vita.

La morte di questa bellissima anima ha lasciato sicuramente un vuoto profondo nel cuore di migliaia di persone, compresa la stessa Kate Middleton.