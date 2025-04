Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ora interviene anche Clarissa: “Ne vedrete delle belle” | Nuovo materiale esplosivo

Dopo la condanna di Lulù Selassié di queste ore, la sorella Clarissa ha deciso di dire tutta la verità su Manuel Bortuzzo.

Nelle ultime settimane sui social non si sta parlando d’altro che della condanna di Lulù Selassié. La ragazza è stata infatti denunciata dall’ormai ex fidanzato Manuel Bortuzzo, il quale ha dichiarato di essere stato vittima di stalking.

In queste ore però, la sorella di lei, Clarissa, ha deciso di dire la sua verità sui social, per difenderla da queste pesanti accuse.

Lulù e Manuel si sono conosciuti per la prima volta dentro la casa del Grande Fratello VIP. Lei si era presentata come una ricca ereditiera assieme alle due sorelle, e lui aveva raccontato la sua terribile esperienza, che lo ha costretto alla sedia a rotelle. I due sembravano più affiatati che mai e il loro amore aveva appassionato migliaia e migliaia di italiani. Purtroppo però, una volta usciti dal reality i due annunciarono la loro rottura.

Quando poi Bortuzzo decise di denunciarla per stalking, i fan della coppia rimasero senza parole.

La storia senza lieto fine di Manuel e Lulù

A detta di Manuel, Lulù non avrebbe mai accettato la loro rottura e, in diverse occasioni, lo avrebbe persino minacciato, arrivando a ventilare l’ipotesi di togliersi la vita. Non sarebbero mancati poi gli appostamenti sotto casa e le mani alzate fuori dalla camera delle Paraolimpiadi, a cui il nuotatore aveva partecipato. Tutte queste accuse, dopo una lunga guerra legale, sono costate alla Selassié un anno e otto mesi di pena. A pochi giorni di distanza dalla notizia, Clarissa Selassié ha deciso finalmente di dire la sua.

Dopo aver pubblicato una serie di stories, Clarissa Selassié avrebbe poi annunciato di essere in possesso di materiale esplosivo e assolutamente inedito.

Le prove pubblicate da Clarissa sui social

Come riportato da Isaechia.it, Clarissa avrebbe pubblicato una serie di stories contro Manuel sui social. Tra queste, un video del ragazzo con le sorelle risalente a qualche mese prima, in cui i quattro sedevano su un letto e conversavano tranquillamente. Dopodiché, l’ex gieffina ha caricato un video di Bortuzzo intento a cantare una canzone di Ultimo (dedicata apparentemente a Lulù), aggiungendo poi: “Tante cose dovranno essere chiarite, tante vostre domande, come è giusto che sia… Posso dirvi che le prove più fondamentali verranno inserite all’interno dell’appello quindi non posso (perché devo tutelare mia sorella) mostrarvi quello che magari mi chiedete… Ma credo fortemente che nei prossimi giorni ne vedrete e ne sentirete delle belle”.

Insomma, a detta di Clarissa sua sorella sarebbe completamente innocente e Manuel avrebbe ‘illuso’ Lulù per tutto questo tempo. Chi racconta la verità?