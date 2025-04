Alfonso Signorini implacabile su Zeudi Di Palma: “È fanatismo” | Bocciata davanti a tutta Italia

Shock per Alfonso Signorini dopo aver appreso della raccolta fondi per Zeudi Di Palma. Ecco che cos’è successo.

Anche se l’ultimo Grande Fratello ha registrato degli share altalenanti rispetto delle prime edizioni, sono ancora molti i telespettatori che lo seguono con fedeltà.

E lo dimostrano gli agguerriti fandom che si sono creati a favore dei vari concorrenti di questa edizione, il cui potere è stato molto incisivo, soprattutto durante il televoto. Quando i fan si mettono in testa un progetto a favore dei loro beniamini ce la fanno sempre, basti pensare alle raccolte fondi per riuscire a mandare gli aerei con i messaggi che vediamo spesso durante le varie edizioni.

Sui social i fan portano avanti anche numerose battaglie, schierandosi dalla parte dei loro gieffini prediletti, difendendoli dalle varie polemiche e dagli attacchi degli avversari. Capita spesso, però, che questo attaccamento si spinga un po’ oltre, con gesti plateali che dividono l’opinione pubblica.

L’abbiamo visto con la raccolta fondi organizzata per Zeudi Di Palma, e per la quale Alfonso Signorini ha espresso il suo disappunto. Sveliamo che cos’è successo.

Le voci su Zeudi Di Palma

Nonostante la fine del Grande Fratello sia avvenuta già da diversi giorni ormai, l’interesse da parte dei fan per gli ex gieffini è ancora alto, per questo motivo i loro nomi sono ancora nei top trend delle ricerche che si svolgono in rete. Tra i vari nomi più cercati, dopo quelli di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, c’è anche quello di Zeudi Di Palma.

Dopo aver passato qualche giorno a Napoli insieme agli amici Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, dove l’ex Miss Italia ha rivelato: “Finalmente insieme, già sto facendo la candela perché loro ormai sono inseparabili, li amo troppo e vi assicuro che questo bacio con Alfonso non c’è stato, sono innamorata di tutti e due, sono degli amici veri”, si sta parlando di lei anche per un altro evento. Come ha riportato Deianira Marzano in seguito a una segnalazione ricevuta da una fan, pare che Zeudi abbia avuto (o abbia ancora in corso), un flirt con Manuel Bortuzzo. Per il momento, nessuno dei due diretti interessati ha smentito o confermato questo rumor, attendiamo quindi di capire quale sia la verità in merito.

Le parole di Alfonso Signorini

Zeudi Di Palma è sotto i riflettori anche per un altro motivo, e questa volta c’entrano i suoi fan. Ecco qual è stata la reazione di Alfonso Signorini alla notizia che è stata aperta una raccolta fondi a favore dell’ex gieffina. Come ha riportato Grazia Zambruna durante Boom, la crew dell’ex Miss Italia avrebbe aperto una raccolta fondi che avrebbe già raggiunto la quota di 50mila euro, per compensare – a detta loro – il fatto che Zeudi non avesse vinto il reality.

Come ha giustamente ricordato Signorini, la Di Palma non solo ha ricevuto un suo cachet per aver partecipato al reality, ma è stata ricompensata anche per la sua presenza nel parterre durante la puntata come ex gieffina. Dopo aver ascoltato la nota giornalista, Signorini ha infine mostrato il suo disappunto: “Questo è fanatismo, le raccolte fondi si fanno per altre cause“.