Emma e Stefano De Martino di nuovo insieme, il gesto della cantante è inequivocabile: la svolta ad anni dalla rottura

Emma e Stefano di nuovo assieme dopo tanto tempo. Il gesto non è passato inosservato ai fan della storica coppia.

Emma Marrone e Stefano De Martino sono una delle coppie più storiche dello spettacolo italiano. Ad anni dalla loro rottura, i due sono stati fotografati nuovamente assieme e il gesto della cantante ha scaldato il cuore di tutti i fan.

Possiamo finalmente parlare di una svolta ad anni di distanza? Ma ecco perché i due artisti sono stati visti assieme proprio in queste ore.

Emma e Stefano hanno fatto sognare per anni gli italiani. Dopo essersi conosciuti tra i banchi della scuola più famosa della televisione, quella di Amici, tra i due è scoppiata la passione. Purtroppo, però, la loro relazione concluse nel 2012, quando il ballerino si infatuò della bellissima Belen Rodriguez, con cui poi si sposò ed ebbe suo figlio Santiago.

Nonostante però questa situazione, adesso Emma e Stefano sono in buonissimi rapporti e continuano a supportarsi l’uno con l’altra.

Emma in prima fila allo spettacolo di Stefano

Sabato 8 febbraio, Stefano De Martino si è esibito durante uno spettacolo al Teatro Brancaccio di Roma. ‘Meglio Stasera’ è stato un grande successo e, ad applaudirlo in prima fila, c’era proprio la sua ex fidanzata Emma Marrone. La cantante ha pubblicato poi un video sul proprio profilo Instagram, con scritto: “Un giocatore lo vedi dal coraggio, bravo Step”. Questo messaggio di supporto ha fatto immediatamente impazzire i fan dell’ormai ex coppia. Poco dopo, i due sono stati fotografati in un ristorante assieme, per festeggiare il successo di lui.

D’altronde, già in passato, Stefano parlò durante un podcast del suo rapporto speciale con la cantante.

L’amore dopo tutti questi anni

Anche se in molti si ricorderanno la performance di Emma Marrone subito dopo la rottura sulle note di ‘Bella senz’anima’, e la sua rabbia nei confronti del ballerino, ad oggi i due hanno messo da parte ogni tipo di risentimento. Come riportato da GossipeTv, Stefano ne parlò proprio durante il podcast BSMT: “Nel mio carattere non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano bene. L’idea che tu con una persona ci dormi, ci fai l’amore, ti confidi, ci cresci e poi a un certo punto, come succede, ti separi, cioè non far parte più della vita dell’altro, per me è proprio una cosa crudele”.

Insomma, nonostante gli anni passati, Stefano De Martino e Emma Marrone continueranno a farci sognare!