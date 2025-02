Mahmood, spunta la chat segreta su Anna Tatangelo | L’altarino senza precedenti: ecco cosa fa quando nessuno lo vede

Cosa vuol dire che Mahmood ha una chat segreta su Anna Tatangelo? Sveliamo gli altarini.

Mahmood fin dal primo giorno che si è fatto conoscere, non è più uscito dal cuore dei suoi fan, con quei tormentoni che sono diventati di tendenza nel giro di pochi ascolti. Per farvi qualche esempio: Soldi, Dorado, Tuta Gold, Inuyasha, Brividi e così via.

Alessandro Mahmoud, conosciuto semplicemente con il suo nome d’arte, Mahmood appunto, non ha avuto una vita semplice ma, grazie all’amore di sua mamma e alla sua passione per la musica, riesce a portare una ventata di brio sul palco con ogni brano, da quelli più introspettivi a quelli più leggeri.

In questo Festival di Sanremo 2025 non era sul palco dell’Ariston in veste di “Big”, ma la sua presenza ha fatto comunque la differenza. L’abbiamo visto in veste di co-conduttore nella serata cover, e inoltre ha fatto cantare il pubblico con le sue performance, lasciando infine il segno nella canzone di Noemi, Se t’innamori muori, e presentando il suo nuovo singolo, Sottomarini.

Dai look sempre unici e inimitabili, Mahmood ha rivelato un fatto inedito, cioè quella chat segreta su Anna Tatangelo che ha fatto chiacchierare la rete. Cosa ci sarà scritto?

Il nuovo brano di Mahmood

Come dicevamo, prima di parlarvi della chat segreta su Anna Tatangelo, Mahmood al Festival di Sanremo 2025 ha deliziato il pubblico con il suo nuovo singolo, Sottomarini. Qui Alessandro ha toccato temi molto delicati, parlando di solitudine, crescita personale e relazioni umane, questioni oggigiorno affrontate spesso con superficialità.

Soprattutto nella seconda strofa, critica l’attaccamento all’apparenza e al giudizio altrui, piuttosto che alla semplicità dei sentimenti. E, di conseguenza, l’amore diventa un rifugio dalla freddezza del mondo: “Mi consolerò con te, Che semplicità crescere, Dimmelo chi sei, Non è solo il sesso che vorrei con te...”. Ma cosa c’entra la bella Anna Tatangelo con Mahmood?

La chat misteriosa su Anna Tatangelo

Visto che in questi giorni si parla molto di Mahmood, data la sua presenza al Festival di Sanremo 2025, i fan hanno rispolverato un’intervista di qualche tempo fa in cui il noto cantante si raccontava a cuor leggero su Vanity Fair, parlando anche di quella chat segreta su Anna Tatangelo.

Ecco cosa fa sempre con i suoi amici: “Per riunirsi, per comunicare, il clan utilizza le chat. Ce n’è una che si chiama Anna Tatangelo: è nata perché spesso quando ci troviamo facciamo karaoke, e le canzoni di Anna sono le preferite di molti di noi…“, ottenendo il consenso di molti italiani che amano le canzoni di entrambi immensamente.