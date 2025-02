Uomini e Donne, dopo la scelta la coppia è già al capolinea | Segnalata l’ex tronista: “Si è comportata molto male”

Veramente la coppia di Uomini e Donne è già al capolinea dopo aver fatto la scelta? Ecco che cos’è emerso sull’ex tronista.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e più seguiti di Mediaset, in quanto assistiamo ad un colpo di scena dopo l’altro, grazie a quegli amori e agli scontri che nascono davanti l’occhio vigile delle telecamere.

Nel corso degli anni abbiamo visto un po’ di tutto: c’è chi grazie al dating di Maria De Filippi ha trovato l’amore, chi l’ha mantenuto per un po’ e chi purtroppo non ha ottenuto l’esito da favola, come sperato.

In questo momento i fan sono curiosi di sapere come finirà il trono di Tina Cipollari e dei suoi corteggiatori super ricchi, che ogni giorno cercano di sorprenderla con impareggiabili effetti speciali, tra Ferrari e serate galanti.

Se da una parte si attende di scoprire cosa ha in mente Cupido per la nota opinionista, dall’altra pare che la chiacchierata coppia di Uomini e Donne sia già giunta al capolinea. Ecco che cosa è emerso.

Ecco com’è iniziato tutto

Prima di proseguire, come rivelano da Today, la scelta di questa coppia non è stata ancora trasmessa, con molta probabilità la vedrete nei prossimi giorni, quindi decidete voi se continuare a leggere o meno. Detto ciò, diciamo che questa storia è stata movimentata fin da subito, fin dalla presentazione della tronista, il cui video ha diviso l’opinione pubblica. Sono molti i telespettatori che non hanno mai mandato giù la sua presenza al dating di Maria De Filippi, sostenendo che la donna non fosse pronta a intraprendere una nuova storia dopo la rottura dall’ex fidanzato, con il quale aveva partecipato al noto reality delle tentazioni.

Questa teoria il pubblico l’ha sostenuta fino alla fine e, dopo aver scoperto della storia dell’agenzia in merito ad uno dei suoi tronisti, la sua scelta verso l’altro tronista ha diviso ulteriormente i fan, i quali si sono mostrati subito scettici. Questa nuova rivelazione potrebbe dar loro ragione?

Una storia molto discussa

Come mai si vocifera che la storia d’amore appena iniziata dopo la scelta a Uomini e Donne tra Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino, sia già arrivata al capolinea? Ecco che cos’è emerso sull’ex tronista. Come possiamo leggere da isaechia.it, i due si sarebbero già lasciati, secondo le parole di Amedeo Venza: “Francesca e Gianluca non stanno più insieme. Lei si è distaccata e non si fa sentire, lo troverebbe pesante“, proseguendo: “Voci vicine a lei fanno sapere che si è comportata molto male! Lui la chiama e lei fa rispondere le amiche…”.

Teoria sostenuta anche da Lorenzo Pugnaloni: “Dopo la scelta sono stai insieme per tre giorni ma le cose non sono andate bene. Lui avrebbe voluto continuare e ora è risentito perché lei avrebbe messo uno stop“, come riportano su today.it. Ovviamente, questi sono solo rumors per ora, attendiamo conferme in merito dai diretti interessati, quindi prendete tutto “con le pinze”.