“Ma sono rimbambiti?”: Stefania Orlando nella bufera dopo la gaffe assurda | Adesso il pubblico pretende le scuse

Stefania Orlando e la gaffe clamorosa avvenuta in diretta nazionale. Adesso il pubblico pretende chiarezza e giustizia immediata.

Stefania Orlando è attualmente una concorrente del Grande Fratello. Nonostante la donna sia entrata solamente da qualche settimana, però, è già finita al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Una gaffe clamorosa avvenuta in diretta nazionale.

Lo stesso Alfonso Signorini non se n’è accorto, ma i telespettatori più attenti hanno mostrato delle immagini inequivocabili sui social.

Che Stefania Orlando sia una grande concorrente, ormai si sa. Lo abbiamo già scoperto durante la sua prima esperienza dentro la casa più spiata d’Italia, quando al fianco di Tommaso Zorzi erano la coppia di amici più amata del reality. La sua schiettezza e il suo coraggio l’hanno resa da sempre uno dei personaggi più amati dai telespettatori italiani.

In queste ore, inoltre, il suo nome è apparso più volte in rete e la vicenda ha scatenato la furia del pubblico. Ma ecco cosa è accaduto.

La gaffe avvenuta durante la puntata di lunedì

La diretta di lunedì è stata una delle più seguite degli ultimi mesi. Il ripescaggio tra gli eliminati di questa edizione ha scatenato non poche polemiche. Mentre Helena, Jessica, Iago, Federica, Michael e Eva aspettavano il loro verdetto, il pubblico in questi giorni ha criticato fortemente questa scelta degli autori. A detta di molti, infatti, sarebbe l’ennesima dimostrazione che sia tutto pilotato e come il volere dei telespettatori sia stato messo in secondo piano.

Durante poi la puntata di lunedì, qualcuno si è accorto di un dettaglio che riguarderebbe proprio la nostra Stefania.

‘Ciao Gabriele!! ti segnalo una cosa dell’ultima puntata del grande fratello di cui nessuno si è accorto perché nessuno ne parla !!

nel televoto per chi rientra in casa si sono sbagliati e hanno inserito STEFANIA che non c’entra nulla..con il 6% di voti..!!!

Ti mando un… pic.twitter.com/l5RTyF879f — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) January 22, 2025

La percentuale inesistente del televoto

Come condiviso da Gabriele Parpiglia su X, quando lunedì sono state mostrate le percentuali del televoto flash del ripescaggio, il GF ha commesso un errore: Stefania è stata inserita all’interno dei nomi anche se non c’entrava nulla, e benché non sia mai stata eliminata dal gioco. Un utente ha dunque scritto: “Ma chi lavora al GF? Dei rimbambiti?” D’altronde, questo non sarebbe il primo errore commesso dagli autori e dalla regia della trasmissione e il pubblico sembra essere un po’ stufo della cosa.

Insomma, durante la puntata di lunedì 20 gennaio, Stefania è stata eliminata e ripescata a sua insaputa!