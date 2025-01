Antonella Clerici senza freni: “…lo ficca dappertutto” | Lo scherzo sguaiato imbarazza lo studio di È sempre mezzogiorno

Antonella Clerici e la gaffe televisiva che ha imbarazzato tutto lo studio di È sempre mezzogiorno. Non s’è parlato d’altro.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della nostra Nazione e da tempo è anche la timoniera di È sempre mezzogiorno. Durante l’ultima puntata, però, una gaffe esplosiva ha gelato tutto il pubblico presente all’interno dello studio… e non solo.

Ma cosa è accaduto? E perché il video è poi divenuto immediatamente virale sui social? Scopriamolo subito assieme.

È impossibile non amare Antonella Clerici: durante i suoi molteplici anni di militanza in TV è riuscita ad entrare nel cuore di tutti quanti. La sua spontaneità e simpatia l’hanno resa una delle conduttrici più talentose, e la sua bellissima carriera ne è la prova lampante. Da diverso tempo a questa parte, la conduttrice è impegnata con il programma culinario È sempre mezzogiorno, seguitissimo dai telespettatori italiani.

In queste ore la trasmissione è finita nell’occhio del ciclone, e Antonella Clerici è divenuta poi virale sui social. Ma ecco come mai.

La scena accaduta durante È sempre mezzogiorno

Durante una recente puntata di È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici, un commento inaspettato ha mandato in tilt lo studio e scatenato una tempesta sui social. Come ogni giorno, è andato in onda il celebre gioco “Indovina la parola“. Il vincitore può ottenere un interessante buono spesa come premio e vincere inoltre la ‘gloria’! Gli indizi sono generalmente chiari e divertenti, ma quello della scorsa puntata ha fatto drizzare le orecchie a tutti i telespettatori italiani.

Inizialmente sembrava tutto sotto controllo, ma poi la situazione si è leggermente complicata.

L’indizio hot che ha divertito tutti quanti

Antonella Clerici, per aiutare i telespettatori, ha letto il primo indizio: “C’è chi… lo ficca dappertutto”. Inutile dire che il doppio senso ha scatenato immediatamente l’ilarità in studio e a casa. Sui social è poi partita subito l’ironia e il video è divenuto virale in rete. Ma d’altronde si sa, quando si tratta di Antonella Clerici le gaffe non sono mai troppo lontane! Gli altri indizi sono poi stati: “È sulla bocca di tutti, si soffia ma non è una candelina, quello dei cani è sempre umido, se lo tappi non senti gli odori”. Ovviamente la risposta era ‘naso’, ma questo teatrino ha comunque divertito tutti quanti.

Insomma, di una cosa siamo certi: Antonella Clerici è in grado di strappare sempre un sorriso alle persone con la sua spontanea ironia!