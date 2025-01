Alfonso Signorini a giudizio, la confessione è una coltellata brutale: “Mi ha fatto soffrire” | Ecco cosa le ha fatto

La confessione su Alfonso Signorini che ha fatto il giro del web. Ecco cosa ha fatto all’ex gieffina e perché lei ne ha sofferto.

Alfonso Signorini è il padrone della casa più spiata d’Italia: quella del Grande Fratello. Proprio in queste ore, però, il giornalista è stato posto sotto giudizio a causa di una confessione compiuta da una nota ex gieffina sul suo conto.

Inutile dire che queste parole sono poi divenute virali sui social e da giorni non si parla d’altro. Ma ecco cosa avrebbe combinato il conduttore.

Ormai si sa, Alfonso Signorini ha un carattere tutto suo e di certo non utilizza mezzi termini per dire quello che pensa. Da diversi anni a questa parte, Pier Silvio Berlusconi lo ha incaricato di condurre il reality più seguito della nostra Nazione: il Grande Fratello. Nel corso delle edizioni, Signorini se l’è sempre saputa cavare e ha gestito situazioni spesso difficili. D’altronde, alcuni concorrenti che sono passati dalla casa hanno tirato fuori i lati peggiori del loro carattere..

In queste ore, però, proprio un ex gieffina ha raccontato un episodio che la fece rimanere particolarmente male e che vide Alfonso come protagonista.

La confessione su Alfonso Signorini

Tra le protagoniste indiscusse della scorsa edizione troviamo sicuramente Perla Vatiero. La ragazza vinse contro Beatrice Luzzi e conquistò una buona fetta di telespettatori italiani. La sua relazione con Mirko Brunetti fece impazzire tutti quanti e, con non molta difficoltà, vinse il gioco. Durante una sua recente intervista per Libero, la ragazza ha rievocato il suo percorso dentro la casa più spiata d’Italia e in particolare un evento che l’ha fatta rimanere non poco male. “Parlando di ricordi negativi, mi torna spesso in mente la metodologia con cui è stata criticata la mia poca arte oratoria, come già fatto in passato… forse anche questo è stato parte del gioco”, ha spiegato.

Dopodiché, Perla ha aggiunto che Alfonso si è spesso preso ‘gioco’ di lei e di esserci rimasta male molteplici volte.

Perla Vatiero contro il conduttore

Come riportato da Novella 2000, Perla ha poi spiegato che durante il suo percorso si è spesso sentita giudicata da Signorini. “Il giudizio spesso ricevuto dal conduttore, che vedevo come unico appiglio quando mi trovavo dentro la casa, è stata una delle cose che più mi ha colpita dentro. Mi ha fatto soffrire realmente rispetto alle tante altre critiche ricevute dal web”, ha spiegato la ragazza a cuore aperto.

Alfonso Signorini risponderà o meno a queste accuse rilasciate da Perla Vatiero? Staremo a vedere!