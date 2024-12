“Immediatamente licenziati”: Milly Carlucci in crisi a Ballando con le Stelle | Retroscena pazzesco sulla finale

Milly Carlucci e la sbottata durante la finalissima di Ballando con le Stelle. Il pubblico è rimasto senza parole.

In queste ore è divenuto virale sui social un video della finale di Ballando con le Stelle. La sbottata in diretta nazionale ha lasciato tutti i telespettatori senza parole e la stessa Milly Carlucci si è trovata veramente in difficoltà.

Ma cosa è accaduto? E perché la trasmissione è stata per l’ennesima volta al centro dell’attenzione? Scopriamolo subito insieme.

Questa edizione di Ballando con le Stelle è stata sicuramente tra le più chiacchierate di sempre. Le molteplici discussioni tra Selvaggia Lucarelli, ad esempio, oppure lo scandalo legato a Mariotto, le rivelazioni post-eliminazione di Sonia Bruganelli e molto altro ancora. Insomma, di una cosa possiamo essere certi: i numeri di ascolto e share non sono certamente mancati.

Durante la finalissima del programma televisivo, qualcuno ha persino deciso di sbottare davanti a tutti senza utilizzare mezzi termini.

La sfuriata durante la finale di Ballando con le Stelle

Quest’anno, a primeggiare e vincere la competizione è stata proprio Bianca Guaccero assieme al proprio ballerino e compagno Giovanni Pernice. I due si sono conosciuti dentro la trasmissione ed è scoppiato l’amore, dettaglio che ha permesso loro di avere il massimo della sintonia durante le esibizioni. Tra i vari concorrenti di questa edizione c’è stata poi Anna Lou, figlia di Asia Argento e Morgan. La ragazza è riuscita ad arrivare alla finale eppure, nonostante la sua bravura, Anna Lou è stata poi eliminata.

A non aver accettato questa ‘sconfitta’ è stato sicuramente il suo fan numero uno: suo padre.

anna lou eliminata? morgan è il momento di entrare e fare la tua piazzata #BallandoConLeStelle

pic.twitter.com/Z2Q50WgrQc — Estée 🍰 (@esisteunposto) December 21, 2024

Le parole di Morgan contorni giudici

Morgan ha puntato il mirino su Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, accusandoli di non essere stati dei bravi giudici: “Io ho fatto tanti esami nella mia vita, al Conservatorio, all’Università… e due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati, perché voi non avete assolutamente la capacità di giudicare”. In tutta risposta, i due hanno cominciato a sghignazzare e a sorridere di fronte alla furia del cantante. “Spero che l’anno prossimo non siate più a rubare gli stipendi a gente che dovrebbe invece stare!”, ha infine aggiunto l’ex Bluvertigo, con i fischi del pubblico come sottofondo.

Questa sua reazione abbastanza impulsiva ha però visto l’approvazione da parte di molti telespettatori, i quali hanno precisato che Morgan non ha mai avuto ragione come questa volta.