Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, la reazione durissima dopo le accuse del nuotatore a Verissimo: “I peccati si pagano”

Dopo le rivelazioni di Bortuzzo, la Selassié è tornata a dire la sua verità. Inutile dire che le parole sono divenute virali sui social.

Il caso Bortuzzo-Selassié è tornato al centro dell’attenzione mediatica, specialmente a seguito delle rivelazioni del nuotatore durante la sua ospitata a Verissimo. Dopo le pesanti accuse, la ragazza è tornata a dire tutta la sua verità, accusando Manuel di aver diffamato la sua persona.

Ma cosa è accaduto nel dettaglio in queste ore? E perché sui social non si sta praticamente parlando d’altro?

Dopo la romantica relazione cominciata dentro la casa più spiata d’Italia, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié le cose sono finite nel peggiore dei modi: con una denuncia per stalking. La ragazza è stata infatti accusata dal nuotatore di molestie di vario genere, che le sono costate un anno e otto mesi di condanna. La notizia ha sconvolto tutti gli italiani e, dopo che entrambi hanno riferito la propria versione dei fatti, c’è chi si è schierato da un lato e chi dall’altro.

Proprio in questi giorni, Manuel ha inoltre deciso di rilasciare nuovamente un’intervista a Silvia Toffanin.

Le parole di Manuel a Verissimo

Ospite dell’ultima puntata di Verissimo su Canale 5, Manuel ha confermato nuovamente la sua tesi secondo la quale Lulù sarebbe stata spesso e volentieri violenta nei suoi confronti. Il nuotatore ha spiegato di essere stato spesso preso a schiaffi da lei e di aver subito anche diverse molestie verbali. Nonostante durante la battaglia legale Manuel abbia avuto la meglio, Lulù e le due sorelle hanno sempre smentito ogni tipo di illazione.

A seguito della sua ospitata a Verissimo, Clarissa Selassié ha deciso di condividere un lungo pensiero con i propri followers.

Clarissa Selassié contro l’ex fidanzato di sua sorella

Per l’ennesima volta durante questi mesi, Clarissa ha deciso di difendere a spada tratta la sorella Lulù. A detta della ragazza, non ci sarebbe mai stato alcun tipo di manipolazione, ma solamente una relazione tossica da ambedue le parti. “Forse adesso stiamo un po’ troppo verso la follia… Arriva un momento dove le persone devono pensare a ciò che dicono, perché le parole hanno una conseguenza”. Dopodiché, la ragazza ha aggiunto nel suo lungo sfogo sui social: “Ma non vi preoccupate, perché i peccati si pagano. Si pagano qua, si pagano con Dio, Inferno Paradiso non si sa”.

Insomma, un durissimo sfogo che ha colpito immediatamente i fan delle sorelle Selassié. Da che parte sta la verità?