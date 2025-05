Antonella Clerici, altro che vita umile e ritirata: la sua casetta in mezzo al bosco nasconde un segreto VIP da 5 stelle

Ecco qual è il segreto di Antonella Clerici e della sua casetta in mezzo al bosco.

Antonella Clerici è la nota conduttrice amata dal grande pubblico che da anni ci tiene compagnia all’ora di pranzo, con la sua dolcezza e la sua simpatia. La prima cosa che i fan vedono di lei è il suo grande sorriso ed è infatti con garbo e gentilezza che Antonellina gestisce il suo programma.

Non solo sul luogo lavorativo, ma anche con la sua famiglia. Quando infatti termina le riprese del suo cooking show È sempre mezzogiorno, torna puntualmente nella sua amata casetta in mezzo al bosco, e qui si ricarica grazie all’affetto di sua figlia Maella, del suo compagno Vittorio Garrone, dei suoi amati cani e soprattutto grazie al panorama che vede quando si affaccia dalla finestra.

Ma la Clerici, tra un programma e l’altro in televisione, riesce anche a stupire i suoi followers con le ricette che prepara durante le feste e che mostra sui social, dando ispirazione a chi la segue.

Nonostante Antonella sia sempre molta schietta e sincera con i suoi fan, ecco che viene a galla qual è il suo segreto VIP a 5 stelle che nasconde nella sua casetta in mezzo al bosco.

Le parole di Antonella Clerici

Prima di svelarvi quel segreto VIP a 5 stelle, volevamo aprire una breve e recente parentesi. Antonella Clerici, nonostante la tendenza del momento sia quella di elargire odio o litigare costantemente, in televisione come sui social, ha impostato il suo stile conduttivo sulle sue doti caratteriali, e cioè l’educazione, il rispetto e la gentilezza.

Per questo motivo non stupisce la sua reazione alle critiche ricevute per alcune ricette trasmesse, e che non sono state apprezzate da tutti. Come riportano da liberoquotidiano.it, appena iniziata la puntata del suo cooking show Antonellina ha dichiarato: “La critica va bene, ma i commenti offensivi non li leggiamo. Ce ne facciamo un baffo. Blocchiamo subito…“, azione che probabilmente dovrebbero fare in molti, senza prendere in considerazione quelle parole taglienti postate da dietro ad uno schermo dagli haters.

Il segreto di Antonella Clerici

Ma arriviamo a quella paradisiaca casetta in mezzo al bosco, dove la conduttrice può rilassarsi in famiglia. Qui, grazie anche alle foto che la stessa Antonellina ha postato sui social, i suoi fan hanno scoperto qual è il suo segreto VIP da 5 stelle.

Parliamo di quella meravigliosa palestra in casa con stufa incorporata, che le permette di allenarsi e scaricare la tensione a prescindere dal meteo, per non parlare di quella vista panoramica da togliere il fiato che le fa tornare il buon umore sempre. In questo modo, Antonella può occuparsi della sua forma fisica senza frequentare palestre affollate, e riconnettersi con sé stessa nella pace della sua oasi silvestre privata. Che dire, una casetta del genere ce la meritavamo tutti, non credete?