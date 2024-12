Luca Calvani inchiodato dalle dichiarazioni dell’ex fiamma: “Me lo dava dalla sera alla mattina” | L’altarino tutto pepe

Luca Calvani mascherato da una vecchia fiamma. Le sue parole hanno fatto crollare l’altarino e nessuno ormai gli crede più.

In queste ore le rivelazioni dell’ex fiamma di Luca Calvani sono divenute immediatamente virali e il concorrente del GF è stato letteralmente inchiodato dalle accuse pesantissime. Nessuno si sarebbe potuto aspettare un altarino simile e, adesso, il toscano dovrà giustificarsi di fronte a tutta Italia.

Ma chi ha parlato? E perché Luca Calvani ha perso di credibilità agli occhi di molti? Scopriamolo subito assieme.

Luca Calvani è un concorrente di questa edizione del Grande Fratello. Il suo percorso sta appassionando il pubblico, e la sua ‘amicizia speciale’ con Jessica è sulla bocca di tutti. Nonostante l’uomo sia impegnato da tempo con Alessandro, in queste ultime settimane ha instaurato un legame molto forte con la cantante. Qualcuno sostiene che si tratti solo di affetto, mentre altri ci hanno visto un po’ di malizia. La stessa Jessica ha ammesso di essersene infatuata e ha spesso dimostrato gelosia nei suoi confronti.

In queste ore però, un’ex fiamma di Luca ha deciso di parlare e ha rivelato che questo sarebbe il suo ‘modus operandi’.

Sara Tommasi contro Luca Calvani

I fan del toscano si ricorderanno alla perfezione la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2006, dove ne uscì addirittura come vincitore. Durante quell’edizione, assieme a lui c’era anche Sara Tommasi, la quale finì per innamorarsi di Calvani. In queste ore la donna è stata contattata da Mowmag.com per parlare di questo rapporto speciale con l’uomo, e durante l’intervista le è stato chiesto se, a suo avviso, Luca stia replicando con Jessica gli stessi atteggiamenti che ha avuto con lei. “Al Grande Fratello Luca sta recitando un copione che ho già visto, anzi vissuto sulla mia pelle… Mi intortò per bene con effusioni e attenzioni continue, per poi darmi palo dalla sera alla mattina”, ha esordito così la Tommasi. La donna ha poi spiegato che se ne era innamorata perdutamente, e che la notte dormivano spesso assieme, facendosi le coccole e scambiandosi qualche bacio di nascosto (nonostante lui al tempo fosse fidanzato con una donna).

Purtroppo, però, Luca non si comportò poi bene con Sara e non ammise mai che tra loro ci sarebbe stato qualcosa.

Jessica Morlacchi, la nuova ‘vittima’ del suo fascino

“Pensa che in finale sono scoppiata a piangere in diretta perché, dopo tutta l’intesa che ero certa esserci stata tra noi, lui faceva finta di niente” ha aggiunto la Tommasi durante l’intervista. Dopodiché, ha voluto mettere in guardia la nuova ‘vittima’ del fascino di Calvani, Jessica Morlacchi: “Calvani è uno che punta solamente alla vittoria e per arrivarci non si fa problemi a giocare con i sentimenti degli altri… Fa il profumiere per raggiungere il proprio scopo. Jessica dovrebbe trovare la forza di voltare pagina”.

Sarà un po’ di astio a parlare oppure Sara Tommasi ha smascherato definitivamente il furbetto Luca Calvani? Lo scopriremo solamente vivendo!