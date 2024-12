Fiorello e Amadeus, spunta l’audio sconvolgente: “Mi pisc*o sotto!” | Un macello assoluto dietro le quinte di Sanremo

Dopo anni spunta l’audio tra Fiorello e Amadeus: spunta un retroscena pazzesco del dietro le quinte di Sanremo. Ecco che cos’è successo.

Fiorello e Amadeus sono due dei conduttori più amati e seguiti di sempre, in quanto da soli sono già un portento, ma insieme sono una forza della natura. È impossibile non ridere se ci sono Ama e Ciuri nella stessa stanza.

Gli AmaRello sono un duo esilarante, e i fan vorrebbero tanto rivederli assieme in qualche programma, in quanto loro due hanno lo stesso feeling di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti o di Zuzzurro e Gaspare, o ancora di Franco e Ciccio. La coppia che non scoppia.

Al momento, Fiorello e Amadeus sono sempre amici lontano dalle scene, ma lavorativamente parlando hanno intrapreso due strade differenti. Il primo attualmente si sta prendendo un periodo sabbatico che non si sa di preciso quando finirà, il secondo invece sta muovendo i primi passi sul Canale 9, dopo quell’addio dalla Rai dopo anni e anni di fedele militanza.

Sarà per questa nostalgia di fondo da parte del pubblico che questo video è tornato a essere virale dopo molto tempo. Ecco che cosa si sono detti i due conduttori in merito a quell’epico episodio a Sanremo.

Facciamo un passo indietro…

Non possiamo rivelarvi questo dietro le quinte se prima non facciamo un passo indietro, rinfrescando la memoria al grande pubblico su quel fatto che sconvolse il pubblico del Festival di Sanremo e che, nonostante siano passati diversi anni, ancora se ne parla. Ci riferiamo al “Morgan-Bugo gate”.

Per chi non se lo ricordasse, era il 2020 e i due cantanti litigarono sul palco in diretta per il testo della canzone presentato sul palco dell’Ariston, modificato proprio da Morgan per affossare il compagno di esibizione. In quell’occasione, Bugo abbandonò il teatro e andò via, lasciando Amadeus e tutti gli altri senza parole, in quanto nessuno sapeva di preciso come rimediare all’imbarazzo del momento. In quel frangente, entrambi gli artisti spiegarono le loro ragioni e probabilmente quel litigio epico resterà per sempre negli annali della kermesse canora.

QUESTO VIDEO RETROSCENA DI FIORELLO E AMADEUS CHE PARLANO DEL BUGO GATE È ORO, son passati 5 anni ma mi piscio ancora sotto pic.twitter.com/UHRacQwbDp — trashbiccis (@trashbiccis) December 10, 2024

Un video chiarificatore di Sanremo tra Fiorello e Amadeus

Durante la litigata tra Morgan e Bugo, gli animi erano molto tesi… non soltanto quelli dei due artisti, ma anche di tutti i presenti al Festival di Sanremo. Dopo tanti anni è tornato a girare un video, diventato virale, nel quale possiamo vedere Fiorello e Amadeus parlare insieme di quell’episodio con la solita ironia che li contraddistingue.

Ascoltiamo quindi Ciuri raccontare che, mentre si stava rilassando dietro le quinte, ha capito che qualcosa non andava e, pensando che qualcuno si fosse sentito male si precipitò sul palco per aiutare, trovando il suo amico Ama visibilmente sconvolto per l’accaduto. Alla fine, la loro amicizia li ha tratti d’impaccio, anche se non senza un certo imbarazzo. Per questo non stupisce il commento di @trashbiccis a corredo di questo video postato su X: “QUESTO VIDEO RETROSCENA DI FIORELLO E AMADEUS CHE PARLANO DEL BUGO GATE È ORO, son passati 5 anni ma mi pisc*o ancora sotto“. Preparate le mascelle, perché è impossibile non ridere ascoltando il spassoso riepilogo del “Morgan-Bugo gate”!