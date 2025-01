Ore di panico per Amadeus, lo scatto dall’ospedale fa tremare i polsi | Il ricovero e l’assenza dalla TV

In queste ore, il nome di Amadeus è rimbalzato in rete e la preoccupazione è molta. Il ricovero ha preoccupato tutti.

Amadeus è uno dei conduttori più amati della nostra Nazione e, proprio in queste ore, i fan si sono preoccupati moltissimo per lui. La motivazione? Degli scatti in ospedale che hanno fatto tremare i polsi, nonché l’assenza dalla televisione.

Ma cosa è accaduto? E perché il nome di Amadeus è apparso più volte in rete e in prima pagina? Scopriamolo subito assieme.

Negli ultimi mesi, Amadeus era finito al centro dell’attenzione per la sua scelta di passare al canale Nove, abbandonando la Rai. In queste ore però, il conduttore ha fatto preoccupare tutti quanti per una motivazione differente: la salute di sua moglie. Come ben sappiamo, Amadeus è sposato da diversi anni con la showgirl Giovanna Civitillo e i due sembrano più innamorati che mai.

In queste ore, però, la donna e Amedeo hanno dovuto vivere dei momenti molto difficili e gli scatti dentro l’ospedale hanno fatto allarmare l’Italia intera.

Le difficili ore di Amadeus all’ospedale

Come riportato da Novella 2000, Amadeus proprio in queste ore ha passato un bel po’ di tempo dentro il Policlinico di Milano. La motivazione? Sua moglie Giovanna deve aver subito un incidente, e le sue condizioni non sono delle migliori. Subito dopo la notizia, la donna ha voluto pubblicare una foto sui social dove mostra il braccio immobilizzato, una flebo e il labbro inferiore con un cerotto. Nella didascalia ha poi scritto, per tranquillizzare i fan: “Poteva andare molto peggio! Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano!”.

Ma cosa è accaduto alla moglie di Amadeus? E perché è finita in ospedale? Scopriamolo subito assieme.

Perché Giovanna è finita in ospedale

Purtroppo, sotto al post in questione non è stata specificata la motivazione per cui Giovanna si sarebbe presumibilmente rotta un braccio ed è finita in ospedale. Qualcuno ipotizza che si tratti di un incidente in auto o che, addirittura, sia stata investita da un pirata della strada. Fatto sta che la donna è in buona salute e questo è l’importante, anche se la sua assenza dal parterre di “È sempre mezzogiorno” non è passata inosservata. Sotto al post in questione non sono poi mancati i messaggi di supporto e amore dalle persone a lei vicine e dai fan. Anche Amadeus ha voluto scriverle: “❤️❤️❤️”.

Non ci resta quindi che augurare a Giovanna Civitillo una buona guarigione e che possa tornare presto in televisione!