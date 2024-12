Grande Fratello, il triangolo infuocato sfocia in un grosso dispiacere: “Sua mamma è molto…” | L’ha presa malissimo

Il triangolo amoroso del Grande Fratello ha preso una piega differente. Il dispiacere ha superato la rabbia. Ma ecco perché.

Questa edizione del Grande Fratello ha visto nascere svariati flirt e triangoli amorosi tra i concorrenti. Uno di questi, proprio in queste ore, ha attirato nuovamente l’attenzione mediatica del pubblico. La motivazione? Una dichiarazione inaspettata di cui s’è parlato per giorni.

Scopriamo dunque nel dettaglio di cosa si tratta e perché questa volta il triangolo amoroso potrebbe prendere una brutta piega.

Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del GF troviamo sicuramente Federica e Alfonso, ex concorrenti di Temptation Island. La coppia di napoletani, dopo la loro esperienza all’interno del programma amoroso, aveva capito che era più giusto dividere le loro strade. D’altronde, i due si conoscevano da quando Federica era poco più che una bambina e, dopo così tanto tempo, era necessario che ognuno si prendesse un momento per sé.

E, proprio durante questo momento di “pausa”, la bellissima Federica sembra essersi decisamente divertita.

Il triangolo amoroso più chiacchierato della casa

Durante una puntata del reality, Alfonso Signorini aveva deciso di invitare uno dei presunti flirt della ragazza: il cugino di Titty (altra concorrente di Temptation Island), Antonio Fico. A detta del ragazzo, quando Federica si era lasciata con Alfonso, tra lui e quest’ultima c’era stato più che una semplice amicizia. Il problema? Il loro periodo di “frequentazione” corrisponderebbe anche a quello della ragazza con Stefano, il suo tentatore. Insomma, in molti hanno creduto alle parole del napoletano, accusando Federica di essersi data un po’ troppo alla pazza gioia.

Nonostante lei abbia negato ogni presunto flirt con Fico, in queste ore qualcun altro è tornato a parlare della questione: l’ex fidanzato di Titty.

Le parole di Antonio Maietta

Come riportato da Isa e Chia, ospite di una puntata di Casa Lollo, Antonio Maietta ha detto la sua in merito a questo triangolo amoroso. “Titty non si è schierata… però si chiede: perché negare una cosa che ci è stata? Era single, aveva fatto le sue scelte. Non c’era niente di male ad ammettere che c’era qualcosa con Antonio”. Dopodiché, il ragazzo ha anche parlato di Alfonso, suo caro amico: “Non mi piace sentire che Alfonso è un buffone, lui sa cosa vuol dire lavorare. Sua mamma è molto dispiaciuta”. Insomma, anche Maietta ha dunque confermato questo flirt tra Federica e Antonio, mostrando tutto il suo dispiacere per Alfonso (che a quanto pare, proverebbe anche la madre).

Non ci resta quindi che vedere come andranno le cose tra i due dentro la casa del GF, e sperare in un lieto fine, qualsiasi esso sia!