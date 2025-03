Lino Banfi stravolto sui social: “Quando non ci sarò più…” | Ormai ha dato a tutti istruzioni precise: il video commovente

Ecco quali sono state le indicazioni che ha rilasciato Lino Banfi per quando non sarà più nei paraggi.

Lino Banfi è una leggenda del piccolo e del grande schermo e non ha assolutamente bisogno di presentazioni, in quanto tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo riso insieme a lui, motivo per cui il suo nome non sarà mai dimenticato, superando la prova del tempo.

C’è chi lo conosce come Lino Banfi, al secolo Pasquale Zagaria, chi come Oronzo Canà, uno dei suoi personaggi più amati di sempre, fino ad arrivare al ruolo che riunisce tutta Italia, cioè quello di nonno Libero. Proprio per il suo ruolo in Un medico in famiglia è ormai diventato il nonno italiano per eccellenza, titolo che gli è stato riconosciuto anche da Papa Francesco. Sono molteplici i ruoli che l’hanno fatto entrare nella storia, così come il suo dizionario unico e inimitabile, che ancora oggi fa divertire i suoi fedeli fan.

Lino, oggi 88enne, non è soltanto lavoro ma soprattutto famiglia, per questo i suoi fan lo adorano. Papà e nonno affezionato, Lino ha da poco perso la sua Lucia, la sua anima gemella, e anche un pizzico di quel sorriso a cui eravamo abituati, anche se non ha rinunciato alla sua notevole ironia.

Per questo i suoi followers probabilmente potrebbero seguire in massa le indicazioni che Lino ha condiviso con loro sui social, in previsione di quando non sarà più nei paraggi. Ecco che cosa ha dichiarato.

Lino Banfi: un personaggio molto pragmatico

Il bello di Lino Banfi è la voglia di mettersi sempre in gioco, pur avendo un’età per cui potrebbe restare tranquillamente in panciolle davanti al televisore. Ma, conoscendo nonno Libero, non è proprio da lui, ed è per questo che il noto attore si occupa di far divertire la vasta schiera di fan, sia in televisione che sui social, dov’è diventato un punto di riferimento per molti.

Inoltre, oltre a farli divertire, la famiglia Banfi li sfama anche, portando i piatti tradizionali della loro amata Puglia anche nella Capitale, con il ristorante di famiglia, l’Orecchietteria Banfi. Qui, tra un pasto delizioso e l’altro, è possibile fare un viaggio di pura magia nel vialetto dei ricordi, visionando i vari personaggi cult interpretati da Pasquale. A prescindere dal prezzo, che per qualcuno è apparso esagerato dopo il video social postato da una nota influencer, per molti altri non solo è stato corretto, ma quel conto sono disposti a pagarlo spesso, pur di vivere quella indimenticabile esperienza. Queste ovviamente sono scelte.

Il messaggio di Lino Banfi

In merito al suo ruolo social, Lino Banfi ha fatto sorridere molti followers durante una recente clip su TikTok, nel quale mostrava tutto il suo stupore nei confronti di un fan che ha deciso di farsi tatuare il suo volto sul polpaccio. Meravigliato, Banfi ha manifestato il suo apprezzamento, e ha suggerito ironicamente: “Anzi, convinci gli altri a farselo tutti… ognuno sulla coscia… così, quando non ci sarò più…“. Banfi ha quindi compiuto un rituale scaramantico, commentando con la notoria leggerezza: “È inutile dirti il gesto che mi viene da fare in questo momento, non lo faccio…”.

Ci viene da dire che quel gesto, caro Lino, lo facciamo noi per te, in quanto nessuno è ancora pronto a vivere senza la tua simpatia e soprattutto senza il nonno più amato d’Italia, quindi ti auguriamo veramente altri 100 di questi anni!