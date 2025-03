Imbarazzo totale per Alberto Matano, la gaffe sui sardi scatena il caos in diretta: “Una razza da studiare” | L’ha detto davvero

Si parla di nuovo sui social di quella gaffe sui sardi che ha messo in imbarazzo Alberto Matano a La vita in diretta. Cosa sarà successo?

Alberto Matano, il noto conduttore, giornalista e autore di 52 anni, è uno dei nomi più importanti in Rai, in quanto l’affetto che il pubblico gli dimostra in ogni programma in cui appare è assai evidente.

A dimostrazione di questa fedeltà c’è lo share che macina durante La vita in diretta, ma anche a Ballando con le stelle, in veste di giudice. Il segreto del suo successo è anche l’impegno che profonde in ogni progetto, come aveva dichiarato lui stesso in passato: “Penso che più del mestiere conti la passione che metto in tutto quello che faccio…”.

Nonostante la sua vita lavorativa sia sotto i riflettori, non si può dire lo stesso di quella sentimentale, essendo lui molto riservato. Sappiamo infatti che Alberto ha da qualche anno convolato a nozze con Riccardo Mannino, dopo 15 anni di relazione. Con lui è stato un “colpo di fulmine”, come ha ammesso il noto conduttore.

I fan di lui amano tutto, anche la sua capacità di tamponare le gaffes che avvengono in diretta durante il suo show pomeridiano. Ecco perché ogni tanto, torna sui social quell’equivoco sui sardi che l’aveva gelato per qualche secondo.

Alberto Matano e il suo ruolo di scrittore

Alberto Matano è inarrestabile e, oltre al suo impegno sul piccolo schermo, macina consensi anche per la sua vena da scrittore. Qualche mese fa, infatti, è uscito il suo romanzo Vitamina, storia a tratti autobiografica. In merito a questo libro, Matano aveva dichiarato al, Corriere della sera: “Con questo libro ho voluto raccontare che l’amore non conosce limiti e categorie: mi auguro che qualsiasi persona legga questo romanzo si possa sentire libero di amare”.

Il protagonista della storia si innamora di Giulia, anche se capisce di provare più di una semplice amicizia per Davide, così il giornalista gli chiede se anche lui ha vissuto la stessa situazione: “Certo, ho amato anche io la mia Giulia, negli anni subito dopo l’università, un amore totalizzante, poi ho vissuto la stessa intensità anche verso un uomo…”.

@unionesarda.it Piccola gaffe per Valeria Marini, ospite ieri alla trasmissione Rai “La vita in diretta”. In un dibattito sul tema della longevità coordinato dal conduttore Alberto Matano, con ospiti Nunzia De Girolamo, Paola Perego e Francesco Paolantoni, la soubrette si è infatti lasciata scappare che «i sardi sono una razza da studiare». Qualche secondo di imbarazzo, poi è arrivata la subitanea correzione: «Volevo dire che la Sardegna è una regione da studiare per la sua longevità e infatti la genetica sarda la stanno studiando, anche in America». «E tu fino a che età vorresti arrivare?», ha chiesto poi Matano alla showgirl che ha proprio origini sarde. «A 123, anche 150 anni», ha risposto Valeria, che ha ricevuto anche gli auguri per il compleanno appena festeggiato, lo scorso 14 maggio. Per lei 56 candeline sulla torta. 📹RaiPlay #unionesarda #valeriamarini #sardegna #notiziesardegna #notiziesarde ♬ suono originale – L’Unione Sarda

La gaffe a La vita in diretta

Tornando alla carriera sul piccolo schermo di Alberto Matano, ciclicamente torna sui social quella gaffe commessa da Valeria Marini sui sardi, siparietto che all’epoca aveva creato un notevole imbarazzo. La nostra Valeria nazionale aveva dichiarato infatti a La vita in diretta: “I sardi sono una razza da studiare“. Strafalcione poi corretto e rettificato dalla stessa showgirl, che peraltro è di origini sarde.

Valeria ha infatti aggiustato il tiro: “Volevo dire che la Sardegna è una regione da studiare per la sua longevità e infatti la genetica sarda la stanno studiando, anche in America”, dichiarando poi ironicamente che lei vorrebbe vivere fino “a 123, anche 150 anni”. La Marini potrà stare tranquilla, in quanto vivrà per sempre nel cuore dei suoi fan, essendo una delle stelle più iconiche e spassose della televisione italiana. Ad ogni modo, voi ve lo ricordavate questo aneddoto?