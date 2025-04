“Peluria sul viso e i denti storti”: Giulia Stabile a ruota libera sulla crudeltà dei bulli | In classe è successo di tutto

Giulia Stabile e le difficoltà avute con i bulli. In classe, la ballerina ha davvero vissuto le pene dell’inferno..

Giulia Stabile è una professionista della scuola di Amici che, ad appena diciott’anni, vinse il programma nella sua categoria. Da quel momento in poi, la ragazza è entrata nel cuore degli italiani. Eppure, non è stato sempre rose e fiori per la ballerina e, in passato, ha avuto persino a che fare con il bullismo.

Inutile dire che il suo racconto ha emozionato tutti i suoi fan e le sue parole sono state d’aiuto per moltissime persone.

Giulia Stabile è senza ombra di dubbio una delle ballerine più amate e seguite dello spettacolo italiano. Quando partecipò ad Amici durante la sua edizione, la ragazza entrò nel cuore di tutti quanti per la sua risata, ma anche per la sua simpatia e semplicità. Per non parlare della sua storia d’amore con Sangiovanni, che appassionò l’Italia intera.

Nonostante la sua carriera sia poi proseguita a gonfie vele, la ragazza ha dovuto combattere con dei bulli che le hanno rovinato i suoi giorni in classe.

La storia commovente di Giulia Stabile

Quando la ragazza vinse la sua edizione di Amici, rilasciò una lunga intervista per Grazia, dove raccontò anche delle sue difficoltà con i bulli. “Alle medie i miei compagni mi hanno distrutta. Hanno rovinato tutta la mia autostima”, esordì così la ballerina. Giulia raccontò poi di non averne mai parlato con nessuno, e che si trattava sicuramente di un tema delicato. La ragazza spiegò poi che, per moltissimo tempo, credeva di essere sbagliata, e che le parole dei suoi bulli avevano sempre la meglio.

Ma qual era il motivo per cui la ballerina di Amici veniva schernita dai suoi compagni di scuola? Beh… incredibile, ma vero: il suo aspetto fisico.

I denti storti e la peluria: due pretesti per colpirla

Come spiegato da Giulia, i bulli l’avevano presa di mira per il suo aspetto fisico: “Avevo un po’ di peluria sul viso e i denti storti. Ero una bimba particolare, e lo sono tuttora, ma quella ‘diversità’ veniva vista in modo negativo. Mi dicevano cose brutte”. Ad anni di distanza, Giulia ha poi avuto la sua rivincita personale e, durante il suo percorso dentro la scuola di Amici, è stata proprio la sua risata a conquistare l’Italia intera.

Insomma, anche i personaggi pubblici come Giulia Stabile, in passato, possono aver sofferto di bullismo. La ballerina, in ogni caso, è un chiaro esempio di come il karma esista… eccome!