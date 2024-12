La Talpa, dopo la fine del reality tra i due concorrenti sboccia l’amore | L’ammissione sui social: “Sono pazza di te”

L’ammissione sui social: il nuovo amore ha lasciato i fan senza parole, in quanto non pensavano che i due ex concorrenti de La Talpa potessero provare questi sentimenti.

La Talpa, dopo tanti anni di assenza, è tornata sul piccolo schermo con diversi cambiamenti rispetto alle prime edizioni, dalla conduttrice alla location. Gli ascolti non sono andati benissimo, motivo per cui a Mediaset hanno convenuto che fosse meglio chiudere i battenti in anticipo.

Nonostante tutto, sono molti i fan che hanno adorato il canovaccio narrativo, la conduttrice e i concorrenti che hanno partecipato. Per chi si fosse perso la finale, il vincitore di questa edizione è stato Alessandro Egger, mentre “la talpa” era Lucilla Agosti.

Uno dei punti più criticati di questa edizione del reality Mediaset, è stato quello di registrare le puntate in pieno stile Temptation Island: pare che per questo programma la gente voglia invece vedere la diretta, come al Grande Fratello.

Nonostante le critiche, i fan si sono affezionati ai vari concorrenti, motivo per cui continuano a seguirli anche sui social. Per questo, il post dove i due ex concorrenti si mostrano insieme ha lasciato tutti senza parole. Ecco che cosa si sono detti.

L’ammissione contro il vincitore de, La Talpa

Prima di parlarvi dei due concorrenti de, La Talpa, volevamo parlarvi di un altro caso che sta generando forti discussioni sui social. Il nome del vincitore del reality, Alessandro Egger, è al centro dell’attenzione, ma non per il suo percorso nel noto reality, bensì per un altro motivo.

Lui aveva dichiarato di essere il famoso bimbo che appariva nelle barrette Ferrero: “Quando ero piccolo, attorno al 2006, ho lavorato per tanti anni con Kinder. Era mio il volto sulle barrette durante i Mondiali di calcio”, aveva assicurato. Adesso spunta però una nuova versione da Matteo Farneti: “Non sono al corrente se il signor Egger abbia mai lavorato o no per la Kinder. Quello che so certamente è che l’immagine che mostra è la mia. Se davvero ha lavorato anche lui per la Ferrero, perché non usa la sua di fotografia?”. L’identità di quest’ultimo, secondo quanto riportato dal Corriere, è stata confermata anche dalla Ferrero stesso, per questo i fan sono curiosi di sapere se Egger replicherà alle accuse… Ma chi sono i due piccioncini de La Talpa?

loro ci hanno dato tutto durante il reality e stanno continuando a darci tutto nel post regalandoci il fanservice di cui abbiamo bisogno, sarete per sempre i concorrenti pic.twitter.com/tevO6tiNty — Paola. (@Iperborea_) November 28, 2024

I due concorrenti del reality di nuovo insieme

Dopo la fine de La Talpa, i fan hanno continuato a seguire i concorrenti anche dopo lo show, e con grande piacere hanno potuto vedere che un nuovo amore è sbocciato, ovviamente platonico. Parliamo di Marina La Rosa e Gilles Rocca, i quali sono apparsi sui social mentre facevano colazione assieme, mostrando a tutti che tra loro non solo la pace è giunta, ma che è nata anche una bella amicizia.

Nel video possiamo udire Marina rivelare: “Sono pazza di te“, seguita dalla replica di Gilles, e da un botta e risposta simpatico in merito al fatto che lui non sia single. Cosa ne dite di questa nuova intesa sbocciata dopo il reality?