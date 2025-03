Kim Rossi Stuart e Caterina Balivo, il “trappolone” li ha spinti all’altare | Altro che Fantaghirò, la sua regina è solo lei

Ecco che cosa ha fatto Caterina Balivo per Kim Rossi Stuart: grazie a lei sono andati all’altare.

Sono nomi che non hanno bisogno di presentazioni, quelli di Kim Rossi Stuart e Caterina Balivo, in quanto, pur in ambiti diversi, attore lui e presentatrice lei, sono personaggi conosciuti nel mondo dello spettacolo.

Stuart attualmente è sotto i riflettori per la sua interpretazione nella serie televisiva su Netflix Il Gattopardo, che sta riscontrando parecchi pareri positivi, sia per la fiction in generale che per la performance del noto attore.

D’altronde, il suo bagaglio culturale è ampio e sicuramente dai tempi di Fantaghirò di tempo ne è passato (anche se Romualdo resterà per sempre nel cuore delle fan), e Kim ha dimostrato a tutti di saper interpretare ogni ruolo con bravura, professionalità e grande cura per i dettagli.

La Balivo non è da meno, in quanto anche lei è brava in quello che fa, e lo dimostrano i tanti anni di conduzione che ha alle spalle. In questo periodo, ad esempio il grande pubblico la segue con gioia a La Volta Buona. Eppure, non tutti sono a conoscenza che Caterina ha svolto un ruolo molto importante nella vita di Kim: è grazie a lei se sono giunti all’altare.

Kim Rossi Stuart e la “sua regina”

Kim Rossi Stuart ha scelto la “sua regina” nel 2011, quando si è innamorato di colei che sarebbe diventata la madre dei suoi tre figli. Da un po’ si vociferava anche di un quarto figlio in arrivo, ma pare si tratti solo un pettegolezzo senza fondamento, visto che non è mai arrivata nessuna conferma dai diretti interessati.

Entrambi attori, entrambi bellissimi e talentuosi, Kim e sua moglie formano una deliziosa famiglia, e recentemente li abbiamo visti insieme per le vie di Roma, durante una giornata tranquilla tra shopping e fast food. Nel 2019 i due sono convolati a nozze e, come aveva rivelato la famosa attrice: “Dopo appena un mese e mezzo, ero incinta di Ettore. Per quello che provavamo, era addirittura troppo aspettare un mese e mezzo, perché il bisogno di un nido, di mettere un sigillo a quello che era successo, era enorme“.

Lo zampino di Caterina Balivo nella matrimonio di Kim Rossi Stuart

La vita privata di Kim Rossi Stuart la conosciamo tutti, o meglio conosciamo quel poco che il noto attore ha fatto trapelare, essendo lui e sua moglie molto riservati e gelosi della loro privacy. Ma in quanti di voi erano a conoscenza del fatto che Kim e Ilaria Spada sono convolati a nozze per merito di Caterina Balivo?

Come rivelano da Vogue, Caterina e Ilaria sono molto amiche, e la conduttrice ha vestito per qualche momento i panni di Cupido in persona e, scoccando la sua freccia, li ha fatti incontrare a casa sua, e dopo quel momento non si sono più lasciati.