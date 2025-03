Isola dei Famosi 2025, l’ex del GF Vip pronta a sbarcare in Honduras | Dopo il triangolo bollente si dà all’avventura

Chi sarà la futura naufraga dell’Isola dei Famosi? Ha già partecipato al Grande Fratello VIP e tutti stanno aspettando solo lei.

L’Isola dei Famosi comincerà tra pochissime settimane e, proprio per questo, tutti quanti stanno già ipotizzando l’identità dei possibili futuri concorrenti. Tra questi potrebbe esserci un ex volto del Grande Fratello VIP, ricordato per il suo triangolo amoroso e bollente.

Ma ecco nel dettaglio di chi si tratta e tutte le novità riguardanti il reality show in arrivo. Ne vedremo delle belle!

Come ben sappiamo, la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi non è andata come sperato dai vertici del Biscione. Condotta da Vladimir Luxuria, Pier Silvio Berlusconi decise di interromperla prima del tempo per i bassissimi numeri di ascolto registrati. Qualcuno avrebbe scommesso in una cancellazione definitiva, eppure, tra non molte settimane, l’Isola tornerà a farci compagnia in televisione.

Ma chi saranno i VIP che naufragheranno sulla spiaggia più spiata? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

Tutte le novità sull’Isola dei Famosi 2025

Visto il flop dell’anno scorso, questa volta Pier Silvio dovrà impegnarsi e fare delle scelte lungimiranti appassionare nuovamente gli italiani. Stando ad alcune voci di corridoio, un ipotetico nome per la conduzione del reality è quello di Veronica Gentili. Nonostante ciò, Mediaset non ha ancora confermato nulla e qualcuno ipotizza persino che sarà Alfonso Signorini a diventare il padrone anche di questa trasmissione televisiva. Secondo l’esperto di Gossip Gabriele Parpiglia, alcuni concorrenti potrebbero essere invece: la tennista Camilla Giorgi, la giornalista Marialuisa Jacobelli e la ciclista Letizia Paternoster.

Ad aver attirato l’attenzione di tutti quanti sarebbe stato però un altro nome, che potrebbe ‘incendiare’ la spiaggia con la sua sensualità! Ma ecco di chi si tratta.

Delia Duran come futura concorrente

Come riportato da Novella 2000, a rivelare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano che, su una storia Instagram, ha scritto: “Sono iniziati i provini Isola dei Famosi, provinata Delia Duran che era lì”. Inutile dire che la notizia ha immediatamente fatto il giro del web, e il pubblico sta sperando davvero in questa futura concorrente. La motivazione? La sua partecipazione al GF VIP con il marito Alex Belli e l’influencer Soleil Sorge costituì uno dei teatrini più seguiti e pruriginosi della TV, e intrattenne il pubblico per gran parte di quell’edizione. L’amore libero e il loro triangolo bollente sono rimasti ancora oggi nella storia del reality show.

Non ci resta quindi che vedere se Delia Duran sarà davvero o meno una concorrente dell’Isola dei Famosi. Di sicuro potrebbe regalarcene delle belle!