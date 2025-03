Affari tuoi, la scandalosa verità dietro ai premi in gettoni d’oro | Altro che vincita: oltre al danno c’è anche la beffa

Ti sei mai chiesto quanto valgono veramente i gettoni d’oro di Affari Tuoi? La risposta potrebbe sorprenderti.

I concorrenti che passano per Affari Tuoi e racimolano cifre veramente interessanti fanno venire l’acquolina in bocca a tutti i telespettatori. Ma quanto valgono effettivamente i gettoni d’oro? La notizia ha lasciato a bocca aperta gli italiani.

Dietro alle grida di gioia e alle cifre alettanti, si nasconde in realtà un’altra faccia della medaglia. Ma ecco di cosa si tratta.

Affari Tuoi, la trasmissione condotta da Stefano De Martino, è senza ombra di dubbio amata e seguitissima dagli italiani. I pacchisti di ogni Regione gareggiano per accaparrarsi un premio che va da 0€ a 300.000€. I più fortunati sono dunque tornati a casa con una cifra che può cambiare la vita, mentre chi non ci è riuscito è comunque tornato con una bella esperienza alle spalle.

Come ben sappiamo, però, il premio viene erogato ai concorrenti in gettoni d’oro. Ma cosa si nasconde veramente dietro a questo metodo?

Quanto valgono effettivamente i gettoni d’oro

Quando si dice che non è tutto oro quel luccica è proprio vero! Purtroppo, i gettoni d’oro non corrispondono alla cifra esatta che appare scritta in televisione e la motivazione è solamente una: sono soggetti a delle imposte sostanziose. Come se non bastasse, chi finisce per vincere il montepremi dovrà aspettare dai 3 ai 6 mesi prima di riceverlo. Ma perché gran parte dei giochi televisivi premiamo i partecipanti con i gettoni d’oro? Beh, si tratta sicuramente di una scelta vantaggiosa per gli autori, visto che potranno gestire al meglio tutti gli aspetti fiscali.

A questo punto ti starai chiedendo sicuramente una cosa: quanto si portano effettivamente a casa tutti i vincitori di Affari Tuoi? Scopriamolo subito assieme.

Il vero guadagno dei vincitori di Stefano De Martino

Per capire meglio la perdita che si ha con i gettoni d’oro, Teleone.it ha fatto degli esempi concreti. Se un concorrente dovesse scegliere il pacco contenente i 100.000€, il valore effettivo che porterà a casa è di 82.000€. Il motivo di questa differenza è l’IVA al 22%, trattenuta dalla rete televisiva. Come se non bastasse, quando il vincitore deciderà di convertire l’oro in denaro, subirà un’ulteriore perdita, che potrebbe variare a seconda dei canali di vendita. In questo modo, anziché vedersi arrivare 82mila euro in tasca, il soggetto potrebbe ricevere ‘solamente’ 65mila euro circa.

Insomma, dietro alle vincite d’oro di Affari Tuoi si nasconde un retroscena di cui non parla quasi mai nessuno! Oltre al danno c’è anche la beffa..