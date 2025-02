Barbara D’Urso, dopo la rottura con Mediaset passa all’artiglieria pesante: “Farà molto rumore” | Ora è carica a pallettoni

La conduttrice Barbara D’Urso è di nuovo al centro dei riflettori. Dopo il congedo da Mediaset tornerà più forte di prima!

Barbara D’Urso ha sicuramente trascorso un momento molto difficile dal punto di vista lavorativo. Dopo la decisione dei vertici Mediaset di ‘cacciarla’ via, la conduttrice ha infatti passato un periodo lontano dai riflettori.

Eppure, sembra che tra non molto possa tornare in televisione, e decisamente più carica di prima. Ma ecco le indiscrezioni che sono uscite.

Ormai si sa, Barbara D’Urso è una vera combattente, e non si arrenderà così facilmente prima trovare nuovamente un suo spazio televisivo. Per anni è stata la timoniera di Pomeriggio Cinque, e con i suoi caffeucci era entrata nel cuore di moltissimi telespettatori. Eppure, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di sostituirla con Myrta Merlino, e tale scelta ha particolarmente ferito la conduttrice.

Proprio in queste ore, tuttavia, voci di corridoio parlerebbero di una sua possibile rivincita lavorativa. Ecco però di cosa si tratta.

Barbara D’Urso e la crisi televisiva vissuta

Dopo essere stata allontanata da Mediaset, la donna è sbarcata in Rai, dove ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha fatto una bellissima figura piroettando sui tacchi e, proprio per questo, si era ipotizzato che presto le sarebbe stata affidata una nuova trasmissione. Qualcuno aveva persino parlato di uno show ispirato a Carramba! Che sorpresa, ma l’indiscrezione è stata presto smentita: il format potrebbe invece essere affidato ad Alessia Marcuzzi. Dopo mesi di assenza, tuttavia, potrebbe esserci una svolta per la regina dei caffeucci Barbara D’Urso.

A parlare è stato proprio Roberto Alessi che, nella sua rubrica MowMag, ha parlato di un nuovo futuro per la donna.

Il nuovo futuro per la conduttrice

A detta del giornalista, torneremo ben presto a parlare della D’Urso: “Ci saranno notizie importanti sul suo conto che faranno molto, molto rumore” ha dichiarato Alessi. La conduttrice, dopo essersi allontanata dal manager Lucio Presta, avrebbe fatto una scelta piuttosto intelligente. Come riportato da RDS, i due continuano infatti ad essere in ottimi rapporti e questa decisione non ha intralciato il futuro lavorativo della conduttrice. Non ci resta quindi che scoprire se l’indiscrezione del giornalista sia vera e se Barbara tornerà a farci compagnia in televisione.

Noi le auguriamo comunque che sia la volta buona, e che la sua futura trasmissione sia una vera bomba. Adesso Barbara sembra davvero carica a pallettoni!