Francesca Fagnani, dietro le quinte di Belve si scatena il putiferio | La rissa tra gatte finisce sul tavolo dei vertici RAI

Cos’è successo dietro le quinte di Belve tra Francesca Fagnani e la nota collega?

Belve è uno di quei programmi iconici della Rai che il pubblico da casa aspetta con trepidazione, anno dopo anno. Non c’è volto più adatto di Francesca Fagnani a condurre lo show graffiante che “terrorizza” molti Vip, i quali spesso declinano l’invito, come Alessia Marcuzzi.

La Fagnani vanta alle sue spalle un curriculum di tutto rispetto, che le ha permesso di essere la conduttrice che i fan amano e apprezzano proprio per quel temperamento sempre diretto ma mai scontato, che la compagna di Mentana esibisce edizione dopo edizione.

Con le sue domande pungenti sono emersi diversi dettagli inediti che hanno permesso ai fan di conoscere meglio i loro beniamini. Possiamo fare moltissimi esempi, da Ornella Vanoni a Mara Venier, senza dimenticare Riccardo Scamarcio, e così via.

Siamo abituati ai colpi di scena con il programma di Francesca, ma sicuramente nessuno avrebbe immaginato uno “scontro” così acceso dietro le quinte tra la conduttrice e una sua collega. Ecco che cos’è successo.

Il ritorno di Belve con Francesca Fagnani

Prima di rivelare il nocciolo della questione, apriamo una parentesi su una vera chicca che sarà sicuramente apprezzata dal grande pubblico, in quanto Francesca Fagnani e il suo show Belve sta per tornare in prima serata su Rai 2. Dal 22 aprile potremo apprezzare di nuovo l’iconico stile dissacrante del programma, con quel mitico sgabello su cui si siederanno molti pezzi da 90.

Dalle indiscrezioni lette su msn.com, i prossimi ospiti potrebbero essere Milly D’Abbraccio, Raz Degan, Michele Morrone, Nathalie Guetta, Paola Iezzi, Benedetta Rossi e Gue Pequeno, tra i diversi nomi papabili che sono emersi. Ovviamente, almeno per il momento non ci sono conferme in merito, ma siamo sicuri che la Fagnani ,come sempre e a prescindere dall’ospite, riuscirà a tirare fuori il loro “lato più selvaggio”, con quelle domande “graffianti” che solo la “Belva n.1” sa formulare.

Il litigio dietro le quinte

In attesa del ritorno di una nuova stagione di Belve, su FanPage abbiamo letto di quell’indiscrezione emersa che mette al centro dell’attenzione Francesca Fagnani e Monica Setta. Pare che la conduttrice di Storie di Donne al Bivio non abbia accolto di buon grado la sua imitazione, che Vincenzo De Lucia, come ha rivelato Massimo Galanto, aveva preparato. Nonostante la conduttrice di Belve avesse provato a spiegare alla collega che quella gag voleva in realtà renderle omaggio, la conduttrice avrebbe portato le proprie lamentele ai piani alti della Rai.

E sembrerebbe che Giampaolo Rossi, direttore generale corporate dell’emittente, abbia tuonato: “Vi prego, non fatemela sentire più“. A questo punto quell’imitazione sarebbe finita nel cassetto, mentre qualche giorno fa abbiamo assistito a una inedita versione di Setta allo show di Tv8, GialappaShow, interpretata da Giulia Vecchio. Pare che questa imitazione invece sarebbe stata approvata da Monica. Voi cosa ne pensate?