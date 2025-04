Harry e Meghan, dopo la telefonata la situazione precipita: “Non gli parla, è più solo che mai” | Buio in sala per i Sussex

Harry e Meghan di nuovo sotto i riflettori dopo quella telefonata mai ricevuta, la situazione dei Sussex è precipitata. Ecco che cos’è successo.

I nomi di Harry e Meghan Markle sono sotto i riflettori sin dalle prime frequentazioni pubbliche. Nel corso degli anni abbiamo però sentito parlare di loro per motivi differenti… non solo, quindi, perché il secondogenito di Lady Diana e re Carlo III si era scandalosamente innamorato di una giovane attrice.

Dopo la morte di nonna Elisabetta la situazione è degenerata, con il principe che ha fatto uscire il suo libro, Spare, ricco di ricordi biografici che non hanno dipinto un bel quadro della Royal Family, fino ad arrivare al suo addio all’Inghilterra in favore della California.

Dopo l’addio di Harry e Meghan alla vita di palazzo, anche il rapporto tra il principe e suo fratello William si è interrotto. Il duca del Sussex e il principe del Galles non si sono riavvicinati neppure dopo la diagnosi di cancro del re e di Kate Middleton.

Come se ciò non bastasse, adesso sopraggiungono anche alcuni aggiornamenti che non farebbero presagire nulla di buono nella vita di Harry. Che cos’è successo dopo quella telefonata mai arrivata?

Le parole di un amico di Harry

Il principe Harry sta vivendo un periodo abbastanza buio in questo momento, e a riferirlo è stato un suo amico di vecchia data, Alex Rayner, il quale al Daily Mail ha dichiarato: “È affranto e sbalordito all’idea che l’ente di beneficenza che ha fondato quando era solo un adolescente sia stato preso in ostaggio dalla presidente…”, riferendosi alle recenti accuse di “abuso di potere, bullismo, molestie e misoginia“ che Sophie Chandauka ha mosso contro di lui.

Dopo aver rassegnato le dimissioni, il principe Harry e il principe Seeiso hanno dichiarato all’US Weekly: “Ciò che è accaduto è impensabile. Siamo sotto shock per il fatto di doverci dimettere, ma abbiamo delle responsabilità nei confronti di coloro che beneficiano delle attività di Sentebale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Harry e Meghan snobbati dalla Corte

In attesa di scoprire come finirà questa brutta storia esplosa nell’ente di beneficenza Sentebale, il principe Harry pare non essere sereno anche per altri motivi. Secondo quanto letto su Vanity Fair, i Sussex avrebbero scoperto del recente ricovero di re Carlo III direttamente dai tabloid. Ricordiamo infatti che il re è stato tenuto sotto osservazione per monitorare alcuni effetti collaterali della chemioterapia cui ha dovuto sottoporsi.

Nessuno da Palazzo avrebbe fatto una telefonata ufficiale a Harry e Meghan per informarli delle condizioni di salute del monarca; inoltre, secondo quanto riportato al The Sun: “Gli manca terribilmente la sua famiglia, ma ormai nessuno gli parla più. Quando esce a bersi una birra, i suoi unici amici sono i mariti delle amiche di Meghan”. E ancora: “È sempre più solo“. Chissà se questa faida familiare troverà in futuro una risoluzione…