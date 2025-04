Harry e Meghan, la frattura è ormai insanabile: “Molestie e bullismo” | L’accusa gravissima manda il rapporto in frantumi

Come mai in queste ore si parla di Harry, Meghan e di accuse gravissime contro i Sussex?

I nomi di Harry e Meghan Markle sono spesso sotto i riflettori, fin da quando si sono innamorati. Diciamo che di cose ne sono successe, e ne sono state anche dette da quando sono diventati Duchi del Sussex, soprattutto dopo il loro addio a Londra.

I sudditi della corona inglese non si sarebbero mai aspettati questo epilogo per quei due fratelli che, dopo la morte di Lady Diana, erano sempre uniti e insieme, tentando di superare quel tragico momento.

Tra i Sussex e la Royal Family si è creato un muro talmente alto che soltanto un miracolo di mamma Diana e nonna Elisabetta potrebbe abbatterlo, anche perché neppure le condizioni di salute di re Carlo III e Kate Middleton sono riusciti a farli riavvicinare.

Adesso un nuovo scandalo si è presentato nella loro vita, e così la frattura pare ormai insanabile. Cosa decideranno di fare Harry e Meghan dopo questa accusa?

La solitudine di Harry

Come possiamo leggere da un recente articolo di Vanity Fair, pare che Harry abbia saputo del ricovero del padre, internato a causa di alcuni effetti collaterali della chemioterapia, direttamente dalla stampa, com’è successo a tutte le altre persone comuni del mondo. Non si sa se questa notizia sia certa o meno ma, da come si legge, pare che da Palazzo glielo abbiano nascosto per non farlo preoccupare, visto che ormai vive oltreoceano con Meghan Markle e i figli.

In ogni caso, pare che Harry si senta sempre più solo, come riportano dal The Sun: “Gli manca terribilmente la sua famiglia, ma ormai nessuno gli parla più. Quando esce a bersi una birra, i suoi unici amici sono i mariti delle amiche di Meghan“. Dopo questo scandalo, probabilmente, il suo mood sarà ancora più cupo.

Le accuse verso Harry e Meghan

Un nuovo scandalo è emerso nella vita dei Sussex, e avrebbe portato a una frattura ormai insanabile tra la coppia e Sophie Chandauka, presidente del consiglio di Sentebale, associazione fondata nel 2006 proprio dallo stesso principe. Harry, infatti, è stato accusato da Chandauka di “molestie e bullismo su larga scala“, come leggiamo su Fanpage.

Le prime tensioni tra di lei, Harry e Meghan Markle risalirebbero addirittura al 2023, come riportano dal Telegraph. La Chandauka avrebbe accusato anche Meghan, la quale l’avrebbe anche fatta spostare da una foto di gruppo per via della sua vicinanza al duca, cosa non gradita dalla duchessa. Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero e cosa no in tutta questa storia, non ci resta quindi che attendere ulteriori novità in merito. Cosa risponderanno i Sussex?