Ilary Blasi pronta a incastrare l’ex marito: la registrazione inguaia Francesco Totti e fa scattare il blitz dei Carabinieri

La guerra tra i Ilary Blasi e Francesco Totti non è ancora finita. La donna è pronta ad incastrare l’ex calciatore con la registrazione.

Come ben sappiamo, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati da diverso tempo e hanno rispettivamente instaurato altre relazioni. I presunti tradimenti dell’ex calciatore devono però aver lasciato molta tensione tra i due. Ilary Blasi, proprio in queste ore, avrebbe infatti tentato di ‘vendicarsi’, incastrando l’ex marito.

La registrazione è stata portata direttamente ai Carabinieri, e in questi giorni non si sta parlando d’altro.

Ormai si sa, tra Totti e la Blasi non scorre buon sangue e il loro matrimonio è finito nel peggiore dei modi. Seppur siano stati per diverso tempo una delle coppie più amate della nostra Nazione, il loro sentimento è finito e adesso, al contrario, proprio non si possono sopportare. Ilary Blasi, dopo aver scoperto i tradimenti avvenuti nel corso degli anni, sarebbe rimasta con l’amaro in bocca e pare abbia alquanto voglia di rendere all’ex marito pan per focaccia.

In queste ore, l’ex coppia è tornata al centro dell’attenzione a cause di alcune dichiarazioni molto forti.

Il presunto reato di Francesco Totti

Come riportato da GossipTv, Ilary Blasi avrebbe accusato l’ex marito Francesco Totti di abbandono di minore, iniziando così un’ulteriore battaglia in tribunale. La vicenda sarebbe accaduta il 23 maggio del 2023, quando l’ex calciatore si stava frequentando con Noemi Bocchi. Quella sera, l’uomo avrebbe lasciato in casa da sola la figlia Isabel di 8 anni, per andare a cena fuori con la nuova fidanzata. A detta di Ilary, dopo aver videochiamato la figlia 16enne Chanel e averle chiesto di mostrarle l’abitazione, le due sarebbero state lasciate sole senza la presenza di una baby sitter.

Dopodiché, come prova contro l’ex marito, la Blasi avrebbe compiuto una registrazione schermo per utilizzarla in Tribunale.

Cosa accadrà adesso all’ex calciatore

Allarmata da quanto visto, Ilary avrebbe poi chiesto ai suoi genitori (che si trovavano a Roma, mentre lei no) di andare a controllare la situazione. Quando poi i nonni, suonando, non avrebbero ricevuto risposta, allora la showgirl ha deciso di chiamare i Carabinieri per inviarli sul posto. Non appena però le Forze dell’Ordine hanno raggiunto la dimora intorno a mezzanotte circa, ad aprirgli sarebbe stata proprio la baby sitter. Oppure la portinaia del palazzo, su questo non vi sono certezza. Nonostante ciò, la Blasi è ancora convinta le figlie fossero sole in casa e che Totti abbia chiesto aiuto in extremis proprio alla portinaia, per respingere le accuse al mittente.

La sua testimonianza, dunque, sarà di fondamentale importanza per vedere come si concluderà il processo tra Francesco Totti e Ilary Blasi.