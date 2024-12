Francesca Fagnani, brusca retromarcia dopo la rissa a Belve: “È solo colpa mia” | Ora l’ha ammesso di fronte a tutti

Dopo il caos scoppiato a Belve, Francesca Fagnani ha svelato di chi è la colpa. Ecco che cosa ha ammesso la nota conduttrice.

Francesca Fagnani è una delle conduttrici più seguite e ammirate degli ultimi anni, in quanto il numero dei fan che la seguono è cresciuto ampiamente da quando ha iniziato a condurre il programma della Rai, Belve.

Lei è la presentatrice “graffiante” che, puntata dopo puntata, ha ammaliato tutti con il suo stile pungente, la sua simpatia e quel quaderno rosso, temuto quasi quanto il registro del prof. di matematica delle superiori.

Dalle sue interviste sono emersi molti dettagli inediti riguardanti i Vip ospiti del talk-show. Molti si sono rilassati e hanno parlato un po’ di tutto, altri si sono irrigiditi, altri ancora si sono arrabbiati. Alla fine non è facile sostenere un’intervista in “stile belve”, e per questo molti semplicemente rifiutano di andarci, come per esempio Alessia Marcuzzi.

Uno degli ultimi intervistati ha diviso l’opinione pubblica, con chi ha dato ragione a lui e chi alla Fagnani, la quale ha rivelato di chi è la colpa. L’ha ammesso davanti a tutti, ecco di chi parliamo.

Il caso scoppiato a Belve

Belve ha sempre generato scalpore, nel senso che il programma graffiante di Francesca Fagnani e le sue interviste sicuramente fuori dagli schemi hanno sempre fatto chiacchierare il popolo del web, soprattutto per le rivelazioni emerse in seguito, ad esempio l’esperienza di Raoul Bova. Il caso mediatico attualmente sotto processo però è quello inerente la breve intervista rilasciata da Teo Mammucari, il quale ha abbandonato gli studios Rai in fretta e furia, seccato dal tenore delle domande e per la questione “del lei”.

Dopo questo fatto è successo di tutto, dal tapiro di Striscia la notizia, alla richiesta di chiarimenti di Mammucari in merito al “vaffa…” dopo la sua uscita, fino all’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli. Insomma, questa storia pare non essere ancora giunta alla fine. Infatti, Francesca Fagnani ha deciso di dire la sua…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fagnani (@frafagni)

Le parole di Francesca Fagnani

Dopo il caos scoppiato in seguito all’intervista di Teo Mammucari a Belve da Francesca Fagnani, l’opinione pubblica si è divisa, con chi ha dato ragione al conduttore e chi alla conduttrice. Ognuno ha una sua opinione in merito e tra le ultime rilasciate non potevamo non riportare quella rivelata dalla compagna di Mentana a La Stampa.

Francesca ha constatato: “Se un’intervista non funziona, la colpa è mia. Anche sbagliare ospite è un mio errore…“, parlando poi della vicinanza ricevuta dal pubblico: “L’ondata incredibile di affetto e solidarietà mi ha stupito. Evidentemente, certi modi di fare iniziano a non essere più condivisi, specie dai più giovani…”. Rivelando poi che probabilmente Teo: “non si sentiva realmente pronto”, per quell’intervista. Secondo voi come finirà questa storia?