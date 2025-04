Alessia Marcuzzi, il siparietto a Obbligo o Verità scatena il finimondo: “Banale e penosa” | Stroncata in diretta TV

Ecco che cos’è successo a Obbligo e Verità di Alessia Marcuzzi, quelle parole non sono passate inosservate.

Alessia Marcuzzi è una personalità dirompente sul piccolo schermo, e se dovessimo definirla con una parola, sarebbe: “multitasking”, in quanto è una conduttrice, un’imprenditrice, un’attrice e un’ex modella di enorme successo.

Tutte professioni che ha svolto con passione e professionalità, per non parlare della sua simpatia e bellezza, che sono il suo biglietto da visita. Con lei abbiamo riso molto insieme a Fiorello a Viva Rai 2, ma anche su Prime Video con il suo Red Carpet – Vip al tappeto.

Di recente l’abbiamo vista tornare anche a pieno ritmo su mamma Rai, prima al fianco di Carlo Conti nel recente Festival di Sanremo in veste di co-conduttrice, e poi con il game show Obbligo o Verità, approdato da pochi giorni in prima serata su Rai 2.

Ed è proprio in questo programma che abbiamo assistito a una stroncatura in piena regola. Ecco che cos’è successo nel programma di Alessia Marcuzzi.

Obbligo o Verità con Alessia Marcuzzi

Obbligo o Verità, almeno per il momento, non sta ottenendo il successo sperato, ma comunque rimane un game show interessante e simpatico da vedere, con la dinamica Alessia Marcuzzi che propone ai Vip presenti prove bizzarre (obbligo), oppure domande personali sulla loro vita (verità), che fanno in modo che i fan si sentano più vicini ai loro beniamini, visto che sono loro stessi a scoperchiare il Vaso di Pandora.

Non si sa di preciso cosa succederà nelle prossime puntate, e se il grande pubblico sarà clemente o meno con la Marcuzzi, la quale sembra faticare a trovare una realtà lavorativa che le si cucia addosso come avvenne per esempio con l’Isola dei Famosi, con il Grande Fratello, a Le Iene e così via. In queste prime due puntate, intanto, sono arrivati diversi Vip illustri, e uno di essi ha pronunciato in diretta una bordata clamorosa…

Le parole che non sono passate inosservate

Ed è proprio durante la seconda puntata di Obbligo o Verità di Alessia Marcuzzi che le parole del volto noto, non sono passate inosservate. Ci riferiamo all’opinione rilasciata dalla grande Amanda Lear in merito alla canzone,Espresso Macchiato di Tommy Cash.

Qui, la cantante ha descritto la canzone come “banale e penosa”, riferendosi alle rime scelte. Sulla pagina X di Cinguetterai, a corredo di questo video leggiamo: “Banale, penoso: Amanda Lear distrugge ‘Espresso macchiato’ di Tommy Cash”. Chissà cosa ne penserà il diretto interessato…